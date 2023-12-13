Автоэксперт Кадаков заявил об опасности ограничений стоимости такси в непогоду

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Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что ограничение максимальной цены на такси в непогоду, при всём его здравомыслии на первый взгляд, может грозить уходом этой сферы деятельности в серую зону.
По его мнению, это может произойти из-за того, что водителям попросту невыгодно работать в непогоду по низким ценам.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой ограничить максимальную стоимость такси в период неблагоприятных и экстремальных погодных условий.
Кроме этого, Виталий Милонов предложил перевести к Новому году дневной заработок участникам СВО.
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«Тарифы повышают, так как таксист работает за процент, а везти человека в непогоду дольше, расход бензина в два раза больше, а заработает он те же деньги. Водители не хотят выходить на работу. Чтобы вывести их на линию, нужно предложить им что-то. Если вводить ограничения, мы придём к тому, что все перевозки в снегопад уйдут в серую зону», — пояснил в беседе с RT Кадаков.
Кроме этого, Виталий Милонов предложил перевести к Новому году дневной заработок участникам СВО.
«Помощь фронту никогда не помещает. В Санкт-Петербурге мы проводим акцию «Один день для победы», когда трудовые коллективы перечисляют свой дневной заработок на помощь нашим военным. Было бы здорово, если бы наш опыт получил распространение по всей стране», — приводят argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости слова депутата.
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Мелисса Тимофеева