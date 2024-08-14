Автоэксперт Сажин назвал нюансы отмена штрафа за отсутствие физических прав

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Автоэксперт Владимир Сажин поддержал инициативу об отмене штрафа водителей, не имеющих физических прав с собой, но имеющих документ в электронном виде.
При этом он отметил, что у этой идее есть нюансы, касающиеся закона и непосредственно качества связи на местах.
Ранее Владимир Сажин комментировал идею запрета автомобильных номеров без государственного флага.
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«Внести изменения в КоАП — это ещё половина беды. Изменения нужно вносить в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» в перечень документов, которые водитель должен иметь при себе. С указанием формулировки «в бумажном или электронном виде». <…> Эта история будет работать исключительно в тех местах, где есть устойчивая связь с интернетом. И здесь есть нюансы», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Ранее Владимир Сажин комментировал идею запрета автомобильных номеров без государственного флага.
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Мелисса Тимофеева