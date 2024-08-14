Автоэксперт Сажин назвал нюансы отмена штрафа за отсутствие физических прав

Минобрнауки РФ разработало правила для олимпиадников при поступлении на бюджет в вузах, чтобы избежать ситуаций, когда они занимают большинство бесплатных мест. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Зачислять без вступительных испытаний будут победителей и призеров лишь определенных олимпиад, а таже предлагается ввести для них квоту в 70%.