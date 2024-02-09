Богородский округ объявил подряд на ремонт трёх участков дорог

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Три лота на ремонт автомобильных дорог на территории Богородского городского округа выставлены на электронные торги, общая начальная сумма контрактов составляет более 122 млн рублей, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Извещение о проведении аукциона на ремонт автодорог в Богородском округе размещено в Единой информационной системе в сфере закупок. Разыгрывается три лота. Общая протяжённость подлежащих ремонту участков составляет более 10 километров», — отмечается в сообщении.Заявки на участие в первом, втором и третьем аукционах принимаются до 16 февраля. Заказчик работ — администрация Богородского городского округа.
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