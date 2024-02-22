Радио1
Главная / Новости / Общество/ Участок Южно-Лыткаринской дороги около Лыткарина откроют к концу 2024 года

Участок Южно-Лыткаринской дороги около Лыткарина откроют к концу 2024 года

22 февраля 2024, 15:18
Фото: Мария Абрашкина

Фото: Мария Абрашкина

Масштабное строительство Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) ведётся в Московской области, движение по 15-километровому участку этой трассы, расположенному у города Лыткарино, планируется пустить уже в конце текущего года. О ходе работ рассказал руководитель строительно-монтажного управления группы компаний «Альянс» Геннадий Тягунов, передаёт корреспондент Мария Абрашкина.
«Сейчас на участке у Лыткарина завершаются работы по устройству земляного полотна. Когда потеплеет, рабочие приступят к укладке щебёночного основания и асфальтобетонного покрытия, установят шумозащитные экраны и другие конструкции, которые позволят нам запустить дорогу в эксплуатацию», – сказал Тягунов.
Общая протяжённость Южно-Лыткаринской автодороги составит 45 километров, она будет проходить через пять подмосковных округов: помимо Лыткарина, это Ленинский, Балашиха, Раменский и Люберцы. В настоящее время готовность объекта составляет 25%.


Новое шоссе разгрузит МКАД и вылетные магистрали на юго-востоке области, а также дороги близлежащих населённых пунктов.

Читайте также:

В Ленинском округе начали обустраивать новый съезд на Каширское шоссе

Движение по новому тоннелю в Путилкове откроют в 2025 году

Назван срок открытия путепроводов в Опалихе и Аникеевке
#лыткарино
#дорога
#строительство
#трасса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Анна Кротова официально возглавила городской округ Лобня
22 февраля 2024, 16:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Анну Кротову избрали главой городского округа Лобня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
«Сегодня в Лобне состоялось заседание Совета депутатов, на котором было принято соответствующее решение. Согласно действующему законодательству, глава муниципалитета избирается из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, по результатам конкурса и возглавляет местную администрацию», – говорится в сообщении.
20 января этого года глава городского округа Лобня Игорь Демешко сложил полномочия по собственному желанию. 22 января временно исполняющим полномочия руководителя муниципалитета была назначена замглавы округа Кротова.

С февраля 2022 года до июля 2023-го Кротова занимала должность зампреда правительства Подмосковья, а до этого работала первым замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона. За свою деятельность получила личную благодарность губернатора и награду «За заслуги перед Московской областью» II степени.

Читайте также:

Врип главы Лобни Кротова рассказала губернатору о работе с семьями военных и с бизнесом

Анна Кротова доложила о мерах разгрузки Ярославского ж/д направления

Зампред подмосковного правительства Кротова покинула пост
#анна кротова
#лобня
#депутаты
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мытищах на месте заброшенного здания построят центр аварийно-спасательной службы
22 февраля 2024, 15:59

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Заброшенное здание пожарной части, расположенное в 1-м Рупасовском переулке в Мытищах, передали из федеральной собственности в собственность городского округа, теперь на этом участке построят депо муниципальной аварийно-спасательной службы, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Старая пожарная часть в 30-х годах прошлого века функционировала при Военном институте связи и до последнего времени находилась на балансе Минобороны РФ. Как только муниципалитет вступит в права собственности на здание и участок под ним, ветхую постройку снесут», — отметила глава регионального Минимущества Наталья Адигамова.
В новом депо, которое построят на освободившемся участке, смогут разместить два спецавтомобиля экстренной службы. Это поможет лучше защитить жителей от чрезвычайных ситуаций.

Читайте также:

В подмосковной деревне Мисайлово снесли трёхэтажный самострой

В Хотькове снесли аварийный двухэтажный жилой дом

В Ликино-Дулёве снесли ветхий жилой дом
#мытищи
#снос
#наталья адигамова
#депо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Исследование: Продажи крепкого алкоголя к 23 Февраля снизились
22 февраля 2024, 15:53

Фото: istockphoto.com/Harry Wedzinga

Специалисты платформы «Такском» сделали вывод о том, что в преддверии 23 Февраля продажи крепкого алкоголя снизились.
Также падение продаж к празднику наблюдается и у таких товаров, как часы и инструменты.

Как передаёт RT, продажи бритвы и пены, галстуков и смартфонов, наоборот, продемонстрировали рост.

В ходе исследования было проанализировано более 56 млрд кассовых чеков.

Ранее опрос «Зарплаты.ру» показал, что в подготовке праздника для коллег-мужчин участвуют 75% сотрудниц. Отмечалось, что из них 82% принимает участие в подготовке добровольно, лишь 18% делают это из-за того, что в коллективе не приветствуется отказ.

Читайте также:

Опрос: 75% женщин участвуют в подготовке к поздравлениям коллег к 23 Февраля

Опрос: Почти 70% россиян положительно относятся к алкогольным подаркам

Петербуржцы назвали главные качества настоящего мужчины
#часы
#опрос
#мужчины
#праздник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Исследование: Продажи крепкого алкоголя к 23 Февраля снизились
22 февраля 2024, 15:44

Фото: istockphoto.com/Harry Wedzinga

Специалисты платформы «Такском» сделали вывод о том, что в преддверии 23 Февраля продажи крепкого алкоголя снизились.
Также падение продаж к празднику наблюдается и у таких товаров, как часы и инструменты.

Как передаёт RT, продажи бритвы и пены, галстуков и смартфонов, наоборот, продемонстрировали рост.

В ходе исследования было проанализировано более 56 млрд кассовых чеков.

Ранее опрос «Зарплаты.ру» показал, что в подготовке праздника для коллег-мужчин участвуют 75% сотрудниц. Отмечалось, что из них 82% принимает участие в подготовке добровольно, лишь 18% делают это из-за того, что в коллективе не приветствуется отказ.

Читайте также:

Опрос: 75% женщин участвуют в подготовке к поздравлениям коллег к 23 Февраля

Опрос: Почти 70% россиян положительно относятся к алкогольным подаркам

Петербуржцы назвали главные качества настоящего мужчины
#опрос
#подарки
#праздник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные энергетики будут работать в усиленном режиме с 23 по 26 февраля
22 февраля 2024, 15:41

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

На усиленный режим работы переводят своих сотрудников компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» в праздничные дни февраля, с 23 по 26 число вводятся круглосуточные дежурства, подготовлены ремонтные бригады, сообщает пресс0служба министерства энергетики Московской области.
«В компании «Мособлэнерго» круглосуточно дежурят 66 бригад. В режиме повышенной готовности дополнительно привлекаются 303 бригады и 573 единицы спецтехники, в том числе 86 передвижных дизельных электростанций. В компании «Россети Московский регион» дежурят 303 аварийно-ремонтные бригады, в их распоряжении 363 единицы спецтехники», — отмечается в сообщении.
Отмечается также, что в период усиленного режима работы — с 8 утра 23 февраля до 8 утра 26 февраля — компания «Мособлэнерго» отменяет все плановые работы и переключения. Кроме того, в преддверии длинных выходных проводятся внеплановые проверки объектов энергетической инфраструктуры.

Сообщить о нарушениях электроснабжения жители Московской области могут по круглосуточным телефонам компаний: «Россети Московский регион» — 7-800-220-0-220, «Мособлэнерго» — 7 (495) 99-500-99.

Читайте также:

В округе Чехов построят и реконструируют более 20 пунктов электроснабжения

В Подмосковье до конца года построят и обновят более 300 км ЛЭП

В Мытищах построят три трансформаторные подстанции
#электричество
#мособлэнерго
#россети московский регион
#23 февраля
#минэнерго мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Синоптик Цыганков заявил об аномальных холодах в Сибири
22 февраля 2024, 15:30

Фото: istockphoto.com/Boyloso

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что в некоторых регионах Урала и Сибири ожидаются аномальные холода.
«Чукотка, Якутия, Красноярский край, Новосибирск, Омск и юг Урала — область высокого давления, антициклон. Поэтому там условия простые, практически без осадков, но там очень низкие температуры везде, то есть аномально холодная погода», — отметил в беседе с RT Цыганков.

Он добавил, что на Курилах и Чукотке стоит ожидать снег, метель и порывистый ветер.

А до этого синоптик Александр Ильин заявил, что в Москве в последние февральские дни ожидается солнечная погода.

Ранее россиянам рассказали, как подготовить дачные теплицы к весне. Как пишет Общественная Служба Новостей, специалисты рекомендуют грамотно наполнить теплицу снегом, убрать и помыть всё, а также провести дезинфекцию теплицы и самой почвы. Кроме этого, стоит сформировать защиту теплицы от солнца и подготовить гряды. Последнее можно сделать, заменив грунт и верхний слой.

Читайте также:

Синоптик Ильин: Последние февральские дни порадуют москвичей солнцем

Синоптик раскрыл, будет ли тепло в марте

Синоптик Вильфанд «отменил» самое жаркое лето в России
#погода
#сигареты
#зима
#прогноз
#рекомендации
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В сеть попало видео, на котором Путин поднимается на борт Ту-160М в Казани
22 февраля 2024, 15:27

Фото: Официальный сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин совершает полет на сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике Ту-160М, кадры, на которых президент поднимается на борт ракетоносца публикует RT в своём Telegram-канале.
Ту-160М — это глубокая модернизация стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160, спроектированная в 70-е годы прошлого века. Этот боевой самолёт — самый крупный сверхзвуковой бомбардировщик, который не имеет себе равных по скорости по сей день.
Владимир Путин поднялся на борт Ту-160М на взлётной полосе Казанского авиастроительного завода. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, маршрут президента является военной тайной. В воздухе он будет находиться 40 минут.

Читайте также:

Путин прибыл в Казань, где встретится с некоторыми зарубежными лидерами

Путин принимает участие в заседании форума АСИ «Сильные идеи для нового времени»

Путин назвал себя единственным гарантом из-за «диктатуры»
#владимир путин
#казань
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Синоптик Ильин: Последние февральские дни порадуют москвичей солнцем
22 февраля 2024, 15:04

Фото: istockphoto.com/Everste

Синоптик Александр Ильин заявил, что в Москве в последние февральские дни ожидается солнечная погода.
«В понедельник будет достаточно облачно, а в последние февральские дни ожидается много солнца и отсутствие осадков. В ночные часы при ясном небе похолодает, температура опустится до минус 7-12°C. А днём воздух будет прогревать обилие солнца, и столбик термометра покажет от -3 до 2°C», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.

А вот в Крыму в ближайшие дни ожидается лавинная опасность. Об этом заявил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. Он добавил, что атмосферный фронт от циклона будет «идти по югам».

«Сегодня в Крыму сильные осадки, дождь и мокрый снег. В горах тоже снег, там везде лавиноопасность», — поделился в беседе с RT Цыганков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что март 2024 года в Центральной России не окажется тёплым.

Читайте также:

Синоптик раскрыл, будет ли тепло в марте

Синоптик Вильфанд «отменил» самое жаркое лето в России

Синоптик Цыганков предрёк сохранение тёплой погоды на следующей неделе в Москве
#температура
#тепло
#зима
#москва
#крым
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Что подарить мужчине на 23 февраля: гороскоп подарков на День защитника Отечества
22 февраля 2024, 14:45

Фото: iStock/amgun

Астролог Анна Лебеденко специально для «Радио 1» подготовила астрологические подсказки подарков на 23 февраля для мужчин всех 12 знаков зодиака.
Овен с энтузиазмом примет не скучный и яркий подарок. Можно выбрать аксессуар для автомобиля, для занятий фитнесом и похода в спорт зал.

Телец получит удовольствие от надежного и практичного подарка. У него лучше заранее спросить о том, что бы он хотел получить. Сюрприз не слишком его обрадует.

Близнецу надо подарить что-то новое. Подойдёт книжная новинка, приглашение на только что вышедший фильм в кинотеатре или билеты на интересное мероприятие.

Раку можно угодить, устроив праздничный ужин в спокойной домашней атмосфере. Он любит уют и вкусные блюда.

Лев будет счастлив получить подарок лично для него. Поэтому украсьте подарок его инициалами или подчеркните, что эта вещь эксклюзивная и такой ни у кого не будет.

Дева предпочтёт практичный подарок и обрадуется деловому аксессуару.

Весам можно угодить изысканным подарком, который оформлен со вкусом.

Скорпион любит впечатления. Именно их и надо подарить. Главное - делать это искренне и от всей души.

Стрелец любит оригинальные и модные подарки. Поздравить его лучше необычно.

Козерог по достоинству оценит тот подарок, которым он сможет пользоваться на работе.

Водолея нужно удивить. Он будет рад современному устройству для дома для ежедневного применения. Например, электронному будильнику или цифровой фоторамке.

Рыбы мечтают, чтобы подарок был сентиментальным, романтичным, а также был подготовлен и выбран с любовью, отражал чувства.

Читайте также:

Астролог Райт: Эгоцентризм может привести Скорпионов к болезням

Астролог Такаутдинова раскрыла, кто больше всего боится одиночества

Астролог Шенберг рекомендовала знакам зодиака правильно подбирать ароматы
#спорт
#фильм
#подарки
#билеты
#блюда
#дома
#подарок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф