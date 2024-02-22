Участок Южно-Лыткаринской дороги около Лыткарина откроют к концу 2024 года

Фото: Мария Абрашкина
Масштабное строительство Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) ведётся в Московской области, движение по 15-километровому участку этой трассы, расположенному у города Лыткарино, планируется пустить уже в конце текущего года. О ходе работ рассказал руководитель строительно-монтажного управления группы компаний «Альянс» Геннадий Тягунов, передаёт корреспондент Мария Абрашкина.
«Сейчас на участке у Лыткарина завершаются работы по устройству земляного полотна. Когда потеплеет, рабочие приступят к укладке щебёночного основания и асфальтобетонного покрытия, установят шумозащитные экраны и другие конструкции, которые позволят нам запустить дорогу в эксплуатацию», – сказал Тягунов.Общая протяжённость Южно-Лыткаринской автодороги составит 45 километров, она будет проходить через пять подмосковных округов: помимо Лыткарина, это Ленинский, Балашиха, Раменский и Люберцы. В настоящее время готовность объекта составляет 25%.
Читайте также:
В Ленинском округе начали обустраивать новый съезд на Каширское шоссе
Движение по новому тоннелю в Путилкове откроют в 2025 году
Назван срок открытия путепроводов в Опалихе и Аникеевке
Лев Каштанов