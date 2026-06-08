Смертельная авария с мотоциклистом парализовала движение на северо-западе Москвы
На северо-западе столицы произошла смертельная авария с участием мотоциклиста, которая затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».
По предварительным сведениям, участниками инцидента стали автомобиль марки Mitsubishi и мотоцикл. ДТП произошло в районе дома № 14 по Новокуркинскому шоссе. Прибывшие медики пытались реанимировать мотоциклиста, но его травмы оказались несовместимыми с жизнью.
В настоящий момент на месте аварии работают оперативные службы города. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Движение транспорта в районе происшествия остаётся затруднённым. В Дептрансе посоветовали водителям выбирать пути объезда проблемного участка.
Ранее сообщалось об инциденте под Петербургом, где автоледи съехала в кювет. В результате манёвра женщины погиб велосипедист.
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