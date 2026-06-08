Смертельная авария с мотоциклистом парализовала движение на северо-западе Москвы

08 июня 2026, 12:17

В Москве на Новокуркинском шоссе в ДТП с Mitsubishi погиб мотоциклист

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

На северо-западе столицы произошла смертельная авария с участием мотоциклиста, которая затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».