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Мотоциклист вылетел из седла после столкновения с иномаркой в Петербурге

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

На Литейном проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием мотоциклиста и легкового автомобиля. В результате аварии байкер получил травмы.



Как сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ», инцидент случился в тот момент, когда водитель легковушки выполнял маневр, а мотоциклист двигался по прямой траектории. Сила удара оказалась настолько значительной, что байкера подбросило в воздух, после чего он пролетел несколько метров вперед.

Очевидцы отметили, что водитель, вместо того чтобы оказать пострадавшему первую помощь, начал на него кричать. Прибывшие на место медики осмотрели мотоциклиста и приняли решение о его госпитализации. Вероятно, мужчина сломал руку.

Ранее авария произошла в Ленинградской области. В результате столкновения трех автомобилей медицинская помощь понадобилась одному из водителей.

Александр Огарёв

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