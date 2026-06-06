Мотоциклист вылетел из седла после столкновения с иномаркой в Петербурге
На Литейном проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием мотоциклиста и легкового автомобиля. В результате аварии байкер получил травмы.
Как сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ», инцидент случился в тот момент, когда водитель легковушки выполнял маневр, а мотоциклист двигался по прямой траектории. Сила удара оказалась настолько значительной, что байкера подбросило в воздух, после чего он пролетел несколько метров вперед.
Очевидцы отметили, что водитель, вместо того чтобы оказать пострадавшему первую помощь, начал на него кричать. Прибывшие на место медики осмотрели мотоциклиста и приняли решение о его госпитализации. Вероятно, мужчина сломал руку.
Ранее авария произошла в Ленинградской области. В результате столкновения трех автомобилей медицинская помощь понадобилась одному из водителей.
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