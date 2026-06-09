Мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой в Петербурге
В Петербурге возле Московской площади случилось дорожно‑транспортное происшествие со смертельным исходом. Автомобиль Kia сбил мотоциклиста, сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
По предварительным данным, трагедия произошла, когда иномарка выполняла поворот налево. В это же время мотоциклист совершал маневр и столкнулся с машиной. От полученных травм водитель байка скончался до приезда медиков.
На месте аварии работают сотрудники ДПС. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе траекторию движения участников происшествия.
Ранее в Новосибирской области грузовик выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль. В полиции утверждают, что водитель фуры не имел права управления транспортным средством.
Читайте также: