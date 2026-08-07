Автоэксперт назвал пять способов снизить расход бензина
Автоэксперт Дмитрий Попов назвал автомобилистам пять способов сократить расход бензина. Его слова приводит агентство «Татар-информ»
Первый способ заключается в том, чтобы придерживаться спокойной манеры вождения. Резкие старты и ускорения заставляют двигатель получать дополнительную порцию топлива. Водителям стоит плавно разгоняться и заранее снижать скорость без резких торможений.
Второй — следить за состоянием шин. Если давление в колесах ниже нормы, то сопротивление качению растет. В результате двигатель испытывает нагрузку и расходует больше бензина.
Третий — соблюдать умеренную скорость на трассе. При движении свыше 110 км/ч топливо сжигается гораздо быстрее. Оптимальный режим для дальней езды — 110 км/ч на пятой передаче.
Четвертый — проводить своевременное техобслуживание. Регулярная замена моторного масла и фильтров также снижает нагрузку на силовой агрегат.
Пятый — по возможности избегать дополнительного груза на крыше. Багажники с велосипедами или лыжами ухудшают аэродинамику, из-за двигатель работает интенсивнее, и расход топлива растет, заключил Попов.
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