Автоэксперт назвал пять способов снизить расход бензина

07 августа 2026, 19:21

Автоэксперт Попов: скорость выше 110 км/ч сжигает бензин быстрее

Фото: iStock/simpson33

Автоэксперт Дмитрий Попов назвал автомобилистам пять способов сократить расход бензина. Его слова приводит агентство «Татар-информ»