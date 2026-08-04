Автоэксперт рассказал, как насекомые могут повредить автомобиль

04 августа 2026, 00:15

Автоэксперт Попов призвал сделать очистку радиатора машины после летнего сезона

Фото: iStock/Eakrin Rasadonyindee

Автоэксперт Дмитрий Попов поделился рекомендациями по подготовке автомобиля к осеннему сезону после лета. Его слова цитирует RT.