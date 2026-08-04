Автоэксперт рассказал, как насекомые могут повредить автомобиль
Автоэксперт Дмитрий Попов поделился рекомендациями по подготовке автомобиля к осеннему сезону после лета. Его слова цитирует RT.
По словам специалиста, основная сложность связана с органическими загрязнениями. Комары, мошки, мухи, оседающие на деталях машины, создают серьёзные проблемы. Особенно страдает радиатор: налипшие насекомые в условиях повышенной влажности могут покрыться плесенью, из‑за чего со временем перед радиатором формируется плотный слой загрязнений — своего рода «шуба».
Эксперт советует уже в сентябре заняться очисткой радиатора, используя мойку высокого давления. При этом важно снизить напор воды, чтобы избежать деформации трубок, и тщательно удалить все органические остатки. Также стоит заменить воздушные фильтры из‑за накопившихся отложений.
Отдельно Попов отметил риски для автомобилей, побывавших в южных регионах: там определённые виды термитов способны повреждать виниловую изоляцию проводов. Поэтому важно проверить состояние проводки. Кроме того, эксперт рекомендует тщательно промыть лобовое стекло с использованием мыла.
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