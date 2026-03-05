10 тысяч автомобилей для россиян застряли в Иране из-за вооруженного конфликта

05 марта 2026, 18:06

Фото: iStock/VTT Studio

Около 10 тысяч автомобилей, предназначенных для поставок в Россию, застряли в Иране и странах Ормузского пролива из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.