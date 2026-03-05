10 тысяч автомобилей для россиян застряли в Иране из-за вооруженного конфликта
Около 10 тысяч автомобилей, предназначенных для поставок в Россию, застряли в Иране и странах Ормузского пролива из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, работа портов в регионе фактически остановлена: суда не загружают, а альтернативных маршрутов доставки сейчас нет. При этом связь с Ираном у многих поставщиков отсутствует с первых дней конфликта, поэтому продавцы не могут получить информацию о состоянии грузов.
Сообщается, что значительная часть импортных автомобилей поступала в Россию именно через территорию Ирана. В регионе оказалась заблокирована крупная партия машин японских и корейских брендов, включая Mitsubishi.
Кроме того, в Катар и Оман остаются около 100 автомобилей премиум-класса. Среди них машины марок BMW, Mercedes-Benz, Audi, Infiniti и Toyota.
Если поставки задержатся более чем на полтора месяца, дилерам может потребоваться возвращать покупателям внесенную предоплату. Один из крупных логистических узлов региона — порт Бендер-Аббас на побережье Персидского залива — также оказался затронут перебоями в работе.
Читайте также: