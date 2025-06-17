Автоэксперт Лигачев: перегон авто из-за границы в РФ для экономии не имеет смысла
Автоэксперт Константин Лигачев заявил, что перегон автомобилей из-за границы в Россию с целью экономии не имеет смысла.
Как пояснил эксперт «Татар-информу», сейчас невозможно сэкономить на растаможке и утилизационном сборе, так как все процессы отслеживаются, а новый порядок расчета утильсбора учитывает разницу в таможенных сборах.
«В другой стране вы растаможите под 15%, а у нас идет там 48%. У нас теперь утильсбор по-новому считается: он всегда включает разницу в таможенных сборах», — заключил Лигачев.