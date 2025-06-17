«Жены целуют ему ноги»: дочь Сухова раскрыла детали жизни многоженца

17 июня 2025, 18:01

Дочь Ивана Сухова: отец считает женщин психопатками

Иван Сухов с семьей (Фото: ВК Ивана Сухова)

Анна Сухова, дочь Ивана Сухова, обвинившая отца в сексуальном насилии, рассказала о его нынешней жизни с многочисленными женами. По ее словам, когда женщины приносят Сухову еду, они целуют ему ноги.