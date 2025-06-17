«Жены целуют ему ноги»: дочь Сухова раскрыла детали жизни многоженца
Анна Сухова, дочь Ивана Сухова, обвинившая отца в сексуальном насилии, рассказала о его нынешней жизни с многочисленными женами. По ее словам, когда женщины приносят Сухову еду, они целуют ему ноги.
Анна также сообщила, что отец живет в большой квартире в Москве с 16 детьми и обучает мальчиков и девочек своим представлениям о многоженстве и роли женщины. Сухов, по словам дочери, считает женщин «психопатками» и строит деревню для последователей, готовых почитать его и продолжать род.
Сама Анна отрицает заявления отца о счастливых семьях старших детей, созданных по его «заветам». Ранее девушка обратилась в полицию с заявлением на отца.
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