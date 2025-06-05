Названы самые популярные среди россиян авто с пробегом за 3-5 млн рублей

05 июня 2025, 16:38

«Авито Авто»: Toyota Camry стала самым востребованным авто за 3-5 млн рублей

Фото: iStock/Artistic Operations

В текущем году 50% россиян выбирают на вторичном авторынке в сегменте 3–5 млн рублей автомобили японских и немецких марок — Toyota, Mercedes-Benz и BMW. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов «Авито Авто».







«С января по май больше всего внимания покупатели уделяли автомобилям марки Toyota: на нее пришлось 20,7% от интереса. В пятерку лидеров также попали Mercedes-Benz, BMW, Lexus и Hyundai», — говорится в статье.

«Дилеры сами практически не возят автомобили, потому что везутся они чаще, через физлиц, на юридическое лицо везти нет никакого смысла. Во-вторых, дилеры требуют постановки на учет и оплату коммерческого утиля. Поэтому цена у дилеров всегда будет выше, чем если вы заказываете напрямую на себя, через компании-посредники», — пояснил эксперт.