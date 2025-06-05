Названы самые популярные среди россиян авто с пробегом за 3-5 млн рублей
«Авито Авто»: Toyota Camry стала самым востребованным авто за 3-5 млн рублей
В текущем году 50% россиян выбирают на вторичном авторынке в сегменте 3–5 млн рублей автомобили японских и немецких марок — Toyota, Mercedes-Benz и BMW. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов «Авито Авто».
«С января по май больше всего внимания покупатели уделяли автомобилям марки Toyota: на нее пришлось 20,7% от интереса. В пятерку лидеров также попали Mercedes-Benz, BMW, Lexus и Hyundai», — говорится в статье.
При этом отмечается, что самой востребованной моделью среди россиян оказалась Toyota Camry. В топ-5 также попали Toyota Land Cruiser, BMW 5-й серии, Mercedes-Benz E-класса и Toyota Land Cruiser Prado.
Тем временем экс-президент российской Ассоциации автомобильных дилеров, автоэксперт Олег Мосеев рассказал Общественной Службе Новостей, как минимизировать риски при покупке иномарок, доставленных в страну через параллельный импорт.
«Дилеры сами практически не возят автомобили, потому что везутся они чаще, через физлиц, на юридическое лицо везти нет никакого смысла. Во-вторых, дилеры требуют постановки на учет и оплату коммерческого утиля. Поэтому цена у дилеров всегда будет выше, чем если вы заказываете напрямую на себя, через компании-посредники», — пояснил эксперт.
Однако в этом случае покупатель сможет предъявить претензии, если при эксплуатации автомобиля возникнут проблемы. Чаще всего автолюбители сталкиваются с мошенничеством, когда заказывают авто через неизвестные компании, пытаясь сэкономить.