Автоэксперт Мершиев объяснил опасность всесезонной резины

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Собственник и руководитель автосервисов Андрей Мершиев заявил о том, что всесезонная резина может быть ненадёжна в конкретных погодных условиях, поэтому может представлять опасность для автомобилистов.
«Всесезонные шины – это покрышки с усредненными характеристиками. Состав резиной смеси такой, что они недостаточно жесткие для лета, недостаточно мягкие для зимы. Изнашиваются такие шины значительно быстрее, чем резина по сезону. Кроме того, использование «всесезонки» ведет к повышению расхода топлива», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.
До этого юрист Илья Русяев рассказал. Какие действия грамотно предпринять при случаях, если в адрес автомобиля происходят действия вандализма. Он рекомендовал в первую очередь оперативно вызывать полицию, фиксировать все повреждения и ущерб, и обратиться в страховую компанию.
«Независимо от того, были ли нанесены наклейки, замазаны стекла клеем, или проколоты колеса, ключевые шаги остаются схожими. Важно действовать оперативно и последовательно, чтобы максимально повысить шансы на возмещение ущерба и наказание виновных», – добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Русяев.
Ранее директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров заявлял о большей адаптированности китайских автобрендов к погодным условиям в России.
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