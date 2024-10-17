Автоэксперт Сажин объяснил недопустимость выдачи прав с 16 лет

День отца — это праздник, наполненный теплотой и позволяющий выразить благодарность и уважение отцам за их значительный вклад в благополучие семьи и общества. В России он отмечается в третье воскресенье октября и объединяет не только любящих детей, но и тех, кто ценит крепкие семейные узы. «Радио 1» расскажет об истории и традициях этого праздника.