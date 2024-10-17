Автоэксперт Сажин объяснил недопустимость выдачи прав с 16 лет

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Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что выдавать права 16-летним подросткам нельзя, поскольку это ещё не до конца сформированные личности, которым может быть опасно доверять транспортные средства.
Он напомнил, что в России при этом обучаться в автошколе можно с 16 лет, сдавать экзамены в ГАИ — с 17 лет, а получать водительское удостоверение — с 18 лет.
Он также отметил, что перенимать западный опыт во всех отношениях, в том числе и по этому вопросу, надо очень аккуратно.
А председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что покупка и продажа автомобилей на маркетплейсах уже стала новой реальностью.
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«Чем вызвано желание выпустить на дорогу неокрепшие умы и не сформированные личности — мне непонятно. Строительство современного технопарка с автодромом, где подростки смогут бесплатно изучать ПДД, устройство транспортных средств, получать навыки безопасного вождения и т.д., принесло бы больший эффект. Это обсуждали в профессиональном сообществе, и было принято решение — выдавать водительское удостоверение категории «В» с 16 лет категорически нельзя», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Он также отметил, что перенимать западный опыт во всех отношениях, в том числе и по этому вопросу, надо очень аккуратно.
А председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что покупка и продажа автомобилей на маркетплейсах уже стала новой реальностью.
«Покупка автомобиля — это серьёзное решение, которое требует взвешенного подхода и внимания к деталям. Изучите отзывы других покупателей, проверьте, как давно продавец зарегистрирован на площадке, какой у него рейтинг. Если речь идёт о юрлице, не поленитесь проверить компанию по открытым источникам», — рекомендовал в беседе с RT Гаврилов.Ранее депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил снизить возраст управления личным транспортом до 16 лет.
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Мелисса Тимофеева