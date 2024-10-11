Россиянам раскрыли, переживут ли китайские авто эту зиму в РФ

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Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров заявил о большей адаптированности китайских автобрендов к погодным условиям в России.
«За последние год-полтора практически все автопроизводители в той или иной мере адаптировали свои машины к погодным условиям России. В модели были добавлены зимние опции, у некоторых увеличили объемы бачков стеклоомывателей и емкости аккумуляторных батарей», — пояснил в беседе с Газета.ру Петров.
При этом основными причинами, почему китайские машины могут не завестись зимой, он назвал редкие поездки, заправка машины топливом низкого качества, а также непрофессионально установленные охранные системы.
А автоэксперт Владимир Сажин порекомендовал уже начать задумываться о замене авторезины.
«Температура падает, особенно в ночное время она уже близится к нулю, и 5-7°C у нас точно есть. Люди, которые ездят за город и в особенности в ночное время суток и рано утром, должны поменять резину. Не нужно забывать, что зимняя резина, особенно шипованная, значительно увеличивает тормозной путь, и нужно все-таки держать дистанцию», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Ранее сообщалось, что немецкому автогиганту Volkswagen впервые в истории грозит закрытие заводов в Германии.
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Мелисса Тимофеева