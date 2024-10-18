Автоюрист Славнов назвал возрастной ценз на выдачу прав для управления СИМ

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Автоюрист Дмитрий Славнов поддержал идею о введении прав для управления средствами индивидуальной мобильности, включая электросамокаты.
Он отметил, что такие права можно выдавать с 12-летнего возраста.
А автоэксперт Андрей Демидов дал рекомендации водителям по замене шин и подготовке машины к зимнему сезону.
Ранее автоэксперт Владимир Сажин заявлял, что выдавать права 16-летним подросткам нельзя, поскольку это ещё не до конца сформированные личности, которым может быть опасно доверять транспортные средства.
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«Во-первых, подросток учится в автошколе, ему рассказывают о безопасности движения, что надо надевать шлемы и маломальскую защиту. Во-вторых, у новоиспечённых райдеров будет формироваться чувство ответственности. С правами маленький райдер уже будет понимать, что выпить с друзьями и сесть за руль самоката – это взаимоисключающие понятия. Так прививается культура вождения – они будут бояться потерять свою категорию», – объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Славнов.
А автоэксперт Андрей Демидов дал рекомендации водителям по замене шин и подготовке машины к зимнему сезону.
«Я бы не советовал торопиться. В ближайшие две недели в Москве ожидается плюсовая температура. Но если вы ездите в область, особенно севернее, то можно и сменить резину. Кстати, на «переобувку» лучше записаться заранее, потому что в живой очереди вам, возможно, придется ждать несколько часов. Обычно на смену резины уходит 15 минут», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Демидов.
Ранее автоэксперт Владимир Сажин заявлял, что выдавать права 16-летним подросткам нельзя, поскольку это ещё не до конца сформированные личности, которым может быть опасно доверять транспортные средства.
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Мелисса Тимофеева