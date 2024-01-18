Автоэксперт Моржаретто: «Электромобиль — неполноценная замена обычного авто»

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Заместитель главного редактора журнала «За рулем», автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что электромобиль не может конкурировать с обычной машиной, поскольку не приспособлен для морозов и зим, в частности, русских.
«Электродвигатель в мороз – не очень хорошая вещь на сегодняшний день. Батарея быстро разряжается, много энергии требуется для обогрева салона. <…> Электромобиль – это не панацея сегодня и неполноценная замена обычного автомобиля с ДВС», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Моржаретто.
Ранее сообщалось, что в Чикаго из-за морозов перестали работать зарядные станции для автомобилей Tesla. Уточнялось, что ещё с воскресенья водители в чикагском пригороде Ок Брук не могут зарядить свои электромобили, ещё десятки брошенных автомобилей находят и в других частях города.
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