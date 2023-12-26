Сотрудники Минфина РФ первыми пересядут на отечественные авто

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Сотрудники Минфина РФ первыми среди чиновников пересядут на Lada Aura. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава ведомства Антон Силуанов.
По его словам, заказ в АвтоВАЗ уже сделан. Первые автомобили должны поступить в Минфин уже в начале следующего года.
Силуанов выразил уверенность в том, что именно сотрудники Минфина первыми среди остальных российских чиновников пересядут на автомобили отечественного производства.
Также глава ведомства назвал Lada Aura автомобилем бизнес-класса. Он рассказал, что уже протестировал российскую новинку, и назвал автомобиль комфортным и не уступающим зарубежным аналогам.
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Силуанов выразил уверенность в том, что именно сотрудники Минфина первыми среди остальных российских чиновников пересядут на автомобили отечественного производства.
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Анастасия Чинкова