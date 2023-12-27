За год в Подмосковье установили 117 новых электрозарядных станций

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области
В 2023 году установили 117 новых электрозарядных станций в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Новых электрозарядные станции (ЭЗС) были установлены на всей территории Московской области.
Стоит отметить, что вся информация о местах зарядных станций находится в мобильных приложениях «Россети Электротранспорт» и «Plug me» от АО «Мособлэнерго».
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«Спрос на электромобили ежегодно растет. <…> В 2022 году их количество составило 13 648, в том числе 12 458 — с гибридными установками, 1 190 — только с электродвигателями. Таким образом, динамика складывается положительная и по итогам 2023 года также ожидается рост количества электромобилей в регионе. По данным Минэнерго Подмосковья, всего на текущий момент на территории области действует 508 ЭЗС, из которых 171 станция — быстрая и 336 станций — медленных <…> В планах на 2024 год разместить еще 125 быстрых ЭЗС», — подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.
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Мира Полтева