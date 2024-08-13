Автоэксперт Моржаретто объяснил выгоду расширения действие ОСАГО на Белоруссию

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Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил о том, что решение о расширении действия полиса ОСАГО на территорию Белоруссии с 1 октября 2024 года было очень долгожданным и станет осень выгодным.
«Долгожданное решение, выгодно это будет, наверное, всем. В первую очередь тем людям, которые живут в приграничных регионах, жителям, допустим, Смоленской области, которые ездят туда-сюда регулярно, но и туристам тоже, потому что Белоруссия — одно из интереснейших направлений для выездного туризма», — пояснил в беседе с RT специалист.А адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько прокомментировал обновлённые требования Минздрава по составу автомобильной аптечки.
«Это всё на уровне рекомендаций. Раньше отсутствие аптечки было неисправностью, при которой запрещалась эксплуатация. А теперь это исключено из перечня неисправностей, и поэтому её можно иметь, а можно и не иметь. Это больше не нарушение. Это необязательно, и никто это не будет соблюдать», — высказался в беседе с Общественной Службой Новостей Радько.
Ранее автоэксперт Владимир Сажин выступал за инициативу о запрете шумных автомобилей в мегаполисе.
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Мелисса Тимофеева