Автоэксперт Сажин оценил инициативу запрета шумных авто в РФ

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Автоэксперт Владимир Сажин выступил за инициативу о запрете шумных автомобилей в мегаполисе.
Такая инициатива уже реализовывается в Санкт-Петербурге.
Наличие такой проблемы везде специалист объяснил отсутствие ранее систем отслеживания шумного автотранспорта.
Ранее эксперт сети автосервисов Александр Гоман заявлял, что наибольшую нагрузку от жары в автомобиле испытывают система охлаждения и аккумулятор.
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«Теперь у жителей мегаполисов будут спокойные ночи, вот и они могут спать с открытыми окнами. Будем надеяться, что эксперимент в Петербурге пройдет удачно и вскоре законопроект вступит в силу на территории всей страны», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Наличие такой проблемы везде специалист объяснил отсутствие ранее систем отслеживания шумного автотранспорта.
Ранее эксперт сети автосервисов Александр Гоман заявлял, что наибольшую нагрузку от жары в автомобиле испытывают система охлаждения и аккумулятор.
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Мелисса Тимофеева