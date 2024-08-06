В России отказались узаконить продажу «красивых» автономеров

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Правительство России приостановило разработку нормативной базы для легализации продажи «красивых» автономеров. Об этом сообщает «Российская газета». Получить эти номера с одинаковыми цифрами или буквами сложно, поэтому на них высокий спрос.
В последние годы многие автолюбители стремятся получить такие номера, что порождает «серые» схемы. Часто покупают старые машины, чтобы сохранить номера, а затем утилизируют сами автомобили. Стоимость таких номеров может достигать 3,5 миллионов рублей.
Попытки узаконить торговлю «красивыми» номерами начались еще в 2020 году, когда были предложены высокие госпошлины за уникальные комбинации. Однако, из-за новых задач, таких как регистрация автомобилей в новых регионах и адаптация к параллельному импорту, проект был приостановлен.
В Минэкономразвития и МВД подтвердили, что обсуждение легализации продажи номеров не является приоритетной задачей. Тем не менее, представители Госавтоинспекции сообщают, что в будущем вопрос может быть вновь рассмотрен. Автолюбители по-прежнему используют существующие схемы, пока официальные органы решают текущие задачи.
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Попытки узаконить торговлю «красивыми» номерами начались еще в 2020 году, когда были предложены высокие госпошлины за уникальные комбинации. Однако, из-за новых задач, таких как регистрация автомобилей в новых регионах и адаптация к параллельному импорту, проект был приостановлен.
В Минэкономразвития и МВД подтвердили, что обсуждение легализации продажи номеров не является приоритетной задачей. Тем не менее, представители Госавтоинспекции сообщают, что в будущем вопрос может быть вновь рассмотрен. Автолюбители по-прежнему используют существующие схемы, пока официальные органы решают текущие задачи.
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Елена Перлова