Россиянам раскрыли, как подготовить авто к длительной поездке

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Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что перед длительной поездкой лучше всего решить все проблемы, которые были с машиной.
При этом специалист отметил, что современные машины сами по себе не нуждаются в какой-либо специальной подготовке к длительным путешествиям при условии, что с ними нет частных проблем.
До этого специалисты «Ингосстрах» выяснили, что в Кемерове водители-мужчины в 1,5 раза чаще попадали в аварии в первом полугодии этого года, чем женщины.
Ранее автоэксперт Владимир Сажин выступал за инициативу о запрете шумных автомобилей в мегаполисе.
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«Сейчас не то время, которое было 30 или 40 лет назад, когда нужно было прямо готовить автомобиль к поездке. Но если вы едете далеко, тем более в другую страну, то, во-первых, нужно проверить документы. Во-вторых, нужно вспомнить, как себя машина вела в последнее время. Если были симптомы каких-то «болезней» — двигатель хандрит, что-то стучит — нужно этим позаниматься и привести машину в порядок», — прокомментировал в беседе с RT Кадаков.
До этого специалисты «Ингосстрах» выяснили, что в Кемерове водители-мужчины в 1,5 раза чаще попадали в аварии в первом полугодии этого года, чем женщины.
«Согласно проанализированным убыткам, мужчины (60,34%) в Кемерове попадали в аварийные ситуации чаще, чем женщины (39,66%)», — приводит «Сiбдепо» результаты исследования.
Ранее автоэксперт Владимир Сажин выступал за инициативу о запрете шумных автомобилей в мегаполисе.
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Мелисса Тимофеева