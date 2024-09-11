Автоэксперт Сажин предупредил об опасности автокредитов

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«Берёшь машину в кредит за проценты, а потом жизнь даёт трещину и отдавать будет нечем. Нужно понимать, что всегда наши желания должны совпадать с нашими возможностями. Потому что в противном случае можно и сесть, и последний суп без соли доесть», — прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
А управляющий ВТБ в Кузбассе, вице-президент банка Анжелика Рогожкина заявила, что в регионе ожидается охлаждение рынка кредитования и рост объёма сбережений среди розничных клиентов.
«Депозиты и накопительные счета пользуются повышенным спросом, так как на рынке время вкладчика – ставки по сберегательным продуктам достигают рекордных 20% годовых. Сегодня почти у каждого третьего нашего клиента открыт вклад или накопительный счёт. Сберегатели проявляют интерес к «коротким» и среднесрочным продуктам», – приводит «Сiбдепо» комментарий специалиста.
Ранее эксперт Президентской академии, приглашенный профессор Universidad Torcuato di Tella Вячеслав Мищенко прогнозировал рост цен на кредиты в России вырастут до 25-30%, а по ипотеке — до 12-14%.
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