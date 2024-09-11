Автоэксперт Сажин предупредил об опасности автокредитов

Пассажиры Центральной ППК забывали разнообразные вещи в поездах в течение минувшего лета, включая блендер в июне, набор елочных игрушек в июле и готовый обед в августе. Всего за три месяца работники компании обнаружили 286 различных предметов, часть из которых была возвращена владельцам, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.