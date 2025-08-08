Автоэксперт Моржаретто: снижение цен на авто из КНР связано со снижением спроса

08 августа 2025, 12:55

Фото: iStock/Fahroni

Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал причину снижение стоимости китайских автомобилей. По его словам, все из-за снижение спроса на машины из КНР.





В своей беседе с «Татар-информ» Моржаретто объяснил, что на данный момент в стране наблюдается значительная разница между уровнем спроса и предложения. В связи с этим продавцы пытаются реализовать автомобили по заниженной стоимости, так как на складах находится еще много машин, собранных в прошлом году.





«Спрос сейчас значительно меньше, чем предложение. Машин много, еще стоки прошлого года не распроданы, а они довольно велики. Чтобы продать хоть что-то, продавцы за счет своей маржи и маржи производителей снижают цены на автомобили и предлагают скидки», — говорит Моржаретто.

