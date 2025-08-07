В Нижегородской области электричка столкнулась с автомобилем на переезде

07 августа 2025, 14:48

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

На железнодорожном переезде в деревне Трестьяны Нижегородской области произошло столкновение электрички, следовавшей по маршруту Правдинск — Заволжье, с легковым автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.