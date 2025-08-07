В Нижегородской области электричка столкнулась с автомобилем на переезде
На железнодорожном переезде в деревне Трестьяны Нижегородской области произошло столкновение электрички, следовавшей по маршруту Правдинск — Заволжье, с легковым автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
По предварительным данным, схода поезда с рельсов не произошло. Автомобиль получил серьёзные механические повреждения. Водитель и пассажир легковушки получили травмы, им оказывается медицинская помощь.
Следственными органами СК РФ по Центральному федеральному округу начата проверка по факту происшествия. Рассматривается версия нарушения правил безопасности движения на железнодорожном транспорте.
