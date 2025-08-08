SHAMAN и Лепс устроили концерт для водителей в пробке на Крымском мосту
Российские исполнители SHAMAN и Григорий Лепс оказались в многокилометровой пробке у Крымского моста и неожиданно порадовали застрявших водителей и пассажиров мини-концертом. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост | Новости Крыма».
Сцена развернулась прямо на трассе – артисты вышли из автомобиля и исполнили несколько песен, собрав вокруг себя благодарную аудиторию из таких же, как они, застрявших в пути. Люди снимали происходящее на телефоны, аплодировали и подпевали.
По данным СМИ, время ожидания на подъезде к мосту превышает пять часов. Несмотря на это, по состоянию на 09:00 мск, со стороны Тамани очередей перед пунктом ручного досмотра уже не зафиксировано.
Импровизированное выступление стало для многих неожиданным, но приятным событием в затянувшейся дороге. Пользователи соцсетей положительно оценили поступок артистов, отметив, что «такую пробку запомнишь надолго».
Читайте также: