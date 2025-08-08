SHAMAN и Лепс устроили концерт для водителей в пробке на Крымском мосту

08 августа 2025, 10:09

SHAMAN и Григорий Лепс (фото: Telegram @shaman_channel)

Российские исполнители SHAMAN и Григорий Лепс оказались в многокилометровой пробке у Крымского моста и неожиданно порадовали застрявших водителей и пассажиров мини-концертом. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост | Новости Крыма».