Достижения.рф

Лабубумобиль проехал по центру Рязани

Фото: Telegram @t.me/topor_ruazan

Необычный автомобиль, полностью покрытый куклами Лабубу, вечером 7 августа проехал по центральным улицам Рязани, вызвав оживлённое обсуждение в соцсетях и призывы к дружбе от местных жительниц.



Согласно данным телеграм-канала «Топор Рязань», который первым опубликовал фото, автомобиль марки Lada Granta с ярким декором был замечен около 18:30 на улице Ленина, где он дважды проехал мимо исторической застройки. Позже его видели на Первомайском проспекте и площади Победы.

Лабубу — популярные плюшевые куклы, ставшие интернет-мемом. Автор персонажей Лабубу — художник из Гонконга Касинг Лунг. Он создал иллюстрированную книгу-комикс The Monsters.

Владелец авто, вероятно, является поклонником феномена коллекционирования.

Елизавета Теодорович

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0