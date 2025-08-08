Лабубумобиль проехал по центру Рязани

08 августа 2025, 01:34

Фото: Telegram @t.me/topor_ruazan

Необычный автомобиль, полностью покрытый куклами Лабубу, вечером 7 августа проехал по центральным улицам Рязани, вызвав оживлённое обсуждение в соцсетях и призывы к дружбе от местных жительниц.