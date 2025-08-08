Лабубумобиль проехал по центру Рязани
Необычный автомобиль, полностью покрытый куклами Лабубу, вечером 7 августа проехал по центральным улицам Рязани, вызвав оживлённое обсуждение в соцсетях и призывы к дружбе от местных жительниц.
Согласно данным телеграм-канала «Топор Рязань», который первым опубликовал фото, автомобиль марки Lada Granta с ярким декором был замечен около 18:30 на улице Ленина, где он дважды проехал мимо исторической застройки. Позже его видели на Первомайском проспекте и площади Победы.
Лабубу — популярные плюшевые куклы, ставшие интернет-мемом. Автор персонажей Лабубу — художник из Гонконга Касинг Лунг. Он создал иллюстрированную книгу-комикс The Monsters.
Владелец авто, вероятно, является поклонником феномена коллекционирования.
