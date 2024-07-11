Автоэксперт Моржаретто выразил уверенность в отсутствии роста цен на авто КНР

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Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто заявил, что цены на китайские машины не вырастут, поскольку рост стоимости негативно скажется на авторынке.
Также для роста цен необходимо увеличение утилизационного сбора, а этого не предвидеться.
Ранее эксперт сети автосервисов Александр Гоман заявлял, что перегрев двигателя автомобиля происходит из-за некачественного антифриза или поврежденного радиатора охлаждения.
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«Рост цен может произойти, если только правительство решит многократно увеличить утилизационный сбор. Но тогда это здорово подрубит не только китайские машины, но и весь авторынок. Плюс покупательская способность населения невысока, а кредиты сейчас очень дорогие», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Моржаретто.
Ранее эксперт сети автосервисов Александр Гоман заявлял, что перегрев двигателя автомобиля происходит из-за некачественного антифриза или поврежденного радиатора охлаждения.
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Мелисса Тимофеева