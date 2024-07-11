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Автоэксперт Моржаретто выразил уверенность в отсутствии роста цен на авто КНР

11 июля 2024, 19:44
Фото: iStock/Kwangmoozaa

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто заявил, что цены на китайские машины не вырастут, поскольку рост стоимости негативно скажется на авторынке.
Также для роста цен необходимо увеличение утилизационного сбора, а этого не предвидеться.

«Рост цен может произойти, если только правительство решит многократно увеличить утилизационный сбор. Но тогда это здорово подрубит не только китайские машины, но и весь авторынок. Плюс покупательская способность населения невысока, а кредиты сейчас очень дорогие», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Моржаретто.



Ранее эксперт сети автосервисов Александр Гоман заявлял, что перегрев двигателя автомобиля происходит из-за некачественного антифриза или поврежденного радиатора охлаждения.

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Жителям Подмосковья рассказали, как не допустить засоров канализации
11 июля 2024, 19:39

Фото: iStock / architectphd

Более чем в 3 тыс. подмосковных многоквартирных домах с начала года устранили засоры в канализации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Как отметили в министерстве, подобные засоры приводят к таким проблемам, как затопление помещений, неприятный запах. Чтобы не допустить засора, нужно избегать некоторых действий.
«Нельзя выбрасывать в туалет предметы, не предназначенные для слива. Это остатки пищи, окурки, средства гигиены и масляные отходы. Также не стоит использовать систему водоотведения для удаления лекарственных препаратов, химических или других опасных веществ, которые могут нанести ущерб окружающей среде», – отметили в пресс-службе.
Как напомнили в Минчистоты, канализационные трубы – общедомовое имущество, и ответственность за их обслуживание лежит на управляющей компании. Если возник засор, жильцам необходимо обратиться в свою управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Управляющая компания обязана принять заявку и исполнить в регламентные сроки.

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#авария
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Психотерапевт Фомин назвал неожиданную причину ДТП
Психотерапевт Фомин: К авариям может приводить страх водить машину
11 июля 2024, 19:35

Фото: iStock/g-stockstudio

Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин заявил, что причиной опасных ДТП на дороге может стать сильный страх перед вождением.
«Бояться водить машину нормально даже при условии, если речь идет о профессионале. Чувство страха помогает уберечь автомобилиста от многих неприятных ситуаций на дороге. Но бывает страх парализующий. Так, водитель может буквально цепенеть от страха перед машиной, поэтому скорость его реагирования снижается. Это нередко приводит к аварии», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Фомин.

При сильном страхе врач рекомендовал попробовать найти причину своего страха, его источник, и поработать с ним. В ином случае он рекомендовал обратиться к специалисту.

Ранее психотерапевт, клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» объяснила, какие девушки чаще всего становятся жертвами абьюзеров.

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#автомобили
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Сахарный маньяк: Нутрициолог объяснила, почему возникает тяга к сладкому
Нутрициолог Коробейникова: сахар вызывает воспалительные процессы в тканях
11 июля 2024, 18:52

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Сахар называют «сладкой смертью», про его вред написано немало статей и проведено различных исследований, где его даже сравнивают с наркотиком. Так ли это?
Нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова в беседе с «Радио 1» заявила что, сахар, как и другие продукты, содержащие рафинированный сахар, это враги.
«Это самый быстрый способ нашему мозгу получить энергию. И на первый взгляд кажется, что все прекрасно, что человек расслабился. Но мы должны понимать, что энергии от сахара хватает ненадолго, бывает даже на несколько минут, а вот телу достаются большие проблемы», — сказала эксперт.

Она добавила, что сахар провоцирует воспалительные процессы в тканях организма, ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания.
«Чем быстрее подъем глюкозы после приема сахара, тем больше его потом хочется. И с этим ничего не поделать», — объяснила специалист.

По ее словам, умеренное желание сладкого — нормально, только получать его нужно не из сахаросодержащих продуктов, а из ягод, фруктов, пп-выпечки с хорошим составом.

Также Жанна Коробейникова обратила внимание на то, что постоянное желание к сладкому — это не особенность человека, а важный сигнал к проблеме.
«Когда человек твердит, что он сахарный маньяк, что это его характер и это навсегда, важно понимать, что это не так. Топ причин тяги к сладкому: бардак в питании (организм не получает необходимое из еды), в организме могла прописаться кандида, возникла проблема со сном или стресс. Все эти причины – красный сигнал опасности для мозга. Мозг в эту минуту пытается спасти организм, ищет быстрые источники энергии, чтобы спастись и защитить человека. Это придумано природой», — поделилась нутрициолог.

Здесь важно не заигрывать с мозгом, а разобраться в самой проблеме, чтобы избежать ​серьезных последствий.

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Умерла актриса Шелли Дюваль, сыгравшая главную роль в «Сиянии»
11 июля 2024, 18:46

Фото: iStock/jorgeantonio

Американская актриса Шелли Дюваль, известная по главной роли в фильме Стэнли Кубрика «Сияние», умерла в возрасте 75 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на партнера Дюваль.
Женщина скончалась во сне от осложнений, которые были вызваны диабетом, в своем доме в штате Техас. Иные подробности о смерти Дюваль не разглашаются.

Самая известная роль актрисы — персонаж Венди Торранс, жены главного героя в фильме «Сияние» Стенли Кубрика. Примечательно, что режиссера обвиняли в психологическом насилии над Дюваль, поскольку он заставлял ее плакать по двенадцать часов на площадке ради нужных кадров, что отразилось на ее здоровье.

Актриса является обладательницей двух премий «Эмми» и приза за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале. С начала 2000-х она перестала сниматься в кино.

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#премия
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Подмосковная команда вошла в число победителей конкурса «Это у нас семейное»
11 июля 2024, 18:27

Фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

Итоги конкурса «Это у нас семейное» подвели в мастерской управления «Сенеж» на территории городского округа Солнечногорск, финальные испытания проводились 8 июля. В число 32 команд-победителей вошли представители Московской области, сообщает пресс-служба конкурса.
«Всего в финале победили 32 команды, в составе которых 227 человек. От Подмосковья победителями стала семья Журавлёвых. Все победители получили на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Эти деньги можно потратить на покупку дома или квартиры, а также на ипотеку», — говорится в сообщении.
Кроме того, все 300 семейных команд, вышедших в финал, получили в награду путешествие по стране.

Финалистов и победителей конкурса поздравили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, зампред правительства России Татьяна Голикова, а также уполномоченный при президенте России по правам ребенка, член Наблюдательного совета конкурса Мария Львова-Белова и ректор президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Отмечается, что конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом платформы «Россия – страна возможностей». Заявки на участие в нём подали более 570 тысяч человек в составе более 102 тысяч семейных команд.

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Воробьёв поздравил подмосковных лицеистов с Гран-при физической олимпиады
11 июля 2024, 18:23

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил учащихся Физтех-лицея имени П.Л. Капицы, которые в составе сборной России завоевали Гран-при Международной научной физической олимпиады.
«Поздравляю с золотом Андрея Бахвалова, Максима Быстрова и Максима Черноуса! Ребята уже показывали хорошие результаты. Андрей и Максим – победители Всероссийской олимпиады школьников по физике, серебряные медалисты Азиатской олимпиады по физике. Максим Черноус – призёр заключительного этапа ВсОШ по физике. Парни, мы вами гордимся, только вперёд», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Международная научная физическая олимпиада проходила с 3 по 10 июля в Ханты-Мансийске. За призы боролись более 100 старшеклассников из 19 стран. 17 сборных команд приехали на интеллектуальный турнир из дружественных стран СНГ, Азии и Латинской Америки.

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
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Первоначальный взнос и 6% годовых: для кого сохранится льготная ипотека в 2024 году
Сельская и семейная ипотека: что это, условия, кто может воспользоваться
11 июля 2024, 17:54

Фото: istockphoto/Nuttawan Jayawan

Сразу для нескольких категорий граждан в России будут изменены программы ипотечного жилья. О том, кто может претендовать на льготы в 2024 году расскажет редакция «Радио 1».

Семейная ипотека: условия, кто может получить


Семейная ипотека продлена до 2030 года. Соответствующее распоряжение отдал президент России Владимир Путин. В рамках программы семьи с детьми до шести лет и семьи, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка-инвалида, могут получить кредит под 6% годовых.
Также воспользоваться льготой смогут семьи с двумя несовершеннолетними детьми из малых городов и регионов с низким объемом строительства.


Условия кредитования


Предельная ставка остается прежней и составляет 6%. Первоначальный взнос по кредиту не менее 20%, максимальная сумма кредита — 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн руб. — для остальных российских регионов.


Куда можно использовать средства


Семейную ипотеку можно использовать для приобретения квартиры в новостройке, а также для покупки или строительства частного дома. Важно, чтобы продавцом было юридическое лицо — застройщик.

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IT-ипотека


Специалисты информационных технологий из аккредитованных компаний также могут претендовать на программу льготного кредитования. Первоначальный взнос составляет 20%, а ставка не превышает 5%. Сумма кредита варьируется в зависимости от региона.

Сельская ипотека


В 2024 году также действует программа сельской ипотеки. Она направлена на улучшение жилищных условий для семей из сельской местности и доступна под 3% годовых для любого россиянина, проживающего или планирующего переехать в населенный пункт, население которого не превышает 30 тысяч человек.

Программа предполагает выполнение ряда требований. Так, россияне должны быть зарегистрированы в приобретенном или построенном доме в течение шести месяцев, а максимальный размер кредита не может превышать 6 млн рублей.


Арктическая ипотека


Молодые семьи, медработники, учителя, работники ОПК или переезжающие в Дальневосточный или Арктический регион россияне смогут получить льготную ипотеку по 2% годовых. Первоначальный взнос должен быть не менее 20%. Максимальная сумма кредита также не превышает 6 млн рублей.


Льготы для участников СВО и жителей Белгорода


Пострадавшие от обстрелов со стороны ВСУ жители Белгородской области смогут претендовать на льготную ипотеку. Для тех, чье жилье оказалось разрушенным смогут приобрести новую жилплощадь в ипотеку под 2%.
Аналогичным правом наделены и участники СВО. Помимо военнослужащих воспользоваться льготной ипотекой смогут также работники федеральных органов власти, социальной сферы, здравоохранения, культуры и спорта. Однако их деятельность должна быть связана с территориями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Против старения: Нутрициолог развеяла миф о вреде шоколада
Нутрициолог Коробейникова: шоколад способствует нормализации обмену веществ
11 июля 2024, 17:49

Фото: сгенерировано в Kandinsky/«Радио 1»

11 июля во всем мире празднуется день шоколада. Принято считать, что шоколад для здоровья вреден, потому что в нем содержится большое количество сахара.
Однако нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова в беседе с «Радио 1» заявила, что шоколад не враг, и ему есть место в здоровом рационе человека.
«Важно подружиться с ним. Например, знать, что содержание какао-бобов и какао-порошка именно в горьком шоколаде должно быть более 80%, а в составе не должно быть сахара», — сказала эксперт.

Она уточнила, что в белом шоколаде или любом другом нет пользы, потому что там либо нет какао-бобов совсем, либо они есть в совсем малых количествах. Поэтому единственно полезный шоколад — горький.

По словам нутрициолога, шоколад полезен, потому что в нем есть множество антиоксидантов.

«Он помогает бороться с окислительным стрессом, со старением всех клеток нашего организма, улучшает иммунитет, способствует нормализации обмена веществ, предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же он богат клетчаткой. Не стоит забывать, что он дарит прекрасное настроение, увеличивает серотонин, который отвечает за ощущение счастья и поднятия либидо. Смело можем называть его антистресс-продуктом, как морепродукты, грецкие орехи и цитрусовые», — объяснила специалист.

По мнению Жанны Коробейниковой, если человек зависим от шоколада, то стоит проверить количество магния в его организме.

Говоря о норме шоколада в день Коробейникова сказала, что все сугубо индивидуально, однако есть один секрет.

«Его стоит есть в качестве десерта в первой половине дня после основного приема пищи, чтобы сгладить уровень глюкозы в крови и инсулиновую реакцию на него. 2-3 дольки шоколада в день с утра после завтрака вреда не принесут точно. Можно добавлять в десерты, в кашу, в выпечку», — заключила эксперт.

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Обновлённый в Серебряных Прудах сквер «Яблоневый сад» разделили на две части
11 июля 2024, 17:44

Фото: пресс-служба Минблаго МО

Открытый для посещения после обновления сквер «Яблоневый сад» по просьбам жителей разбили на две части. Об этом сообщил глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.
«В одной части обустроили тихую зону отдыха с теневыми навесами, а в другой – активную зону с площадками для игры в волейбол, футбол и баскетбол. Установили столы для тенниса», – привёл Павлихин в своём телеграм-канале слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.
В сквере провели санитарную очистку сада, высадили более 100 плодовых деревьев и кустарников. На территории создали детскую, спортивную и смотровую площадку, обновили качели, отреставрировали фонтан.

Отмечается, что благоустройство проходило по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

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