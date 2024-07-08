Путин отменил обязательное предъявление полиса ОСАГО при регистрации авто

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Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий полис ОСАГО из списка документов, необходимых для регистрации транспортного средства. Соответствующий документ представлен на портале официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что полис ОСАГО больше не нужно предъявлять для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства.
Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.
Также вносятся изменения в законы об ОСАГО и о безопасности дорожного движения. С марта исключается обязанность водителя получать страховку до совершения регистрационных действий.
Кроме того, с введением изменений владелец авто сможет подать заявление в ГИБДД о снятии транспортного средства с учёта, если оно находится в розыске после кражи или угона.
Помимо этого, владелец, продающий автомобиль, сможет сразу снять его с учёта, а не через десять дней после обращения в ГИБДД, как это заведено сейчас.
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Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.
Также вносятся изменения в законы об ОСАГО и о безопасности дорожного движения. С марта исключается обязанность водителя получать страховку до совершения регистрационных действий.
Кроме того, с введением изменений владелец авто сможет подать заявление в ГИБДД о снятии транспортного средства с учёта, если оно находится в розыске после кражи или угона.
Помимо этого, владелец, продающий автомобиль, сможет сразу снять его с учёта, а не через десять дней после обращения в ГИБДД, как это заведено сейчас.
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Анастасия Чинкова