Путин отменил обязательное предъявление полиса ОСАГО при регистрации авто





Среди этих праздников особое место занимает празднование в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. По преданию, она неоднократно спасала северные пределы страны, чудесным образом появляясь в разных местах — от Ладоги до берегов реки Тихвинки.





Верующие также почитают преподобного Давида Солунского — святого, который подвизался в обители мучеников Фёдора и Меркурия. Ещё при жизни старец Давид был удостоен дара чудотворений и исцелений.



История ​

Преподобный Давид Солунский — святой, который подвизался в обители мучеников Феодора и Меркурия. Старец Давид ещё при жизни получил дар чудотворений и исцелений.



Преподобный Давид жил в греческом городе Салоники в V веке. Согласно преданию, он принял постриг в раннем возрасте и провёл следующие 70 лет своей жизни в шалаше под миндальным деревом. Всё это время святой посвятил молитвам и строгому посту.





За свою преданность Богу Давид был награждён даром чудотворения. Он мог исцелять людей от различных болезней. К нему приходило множество людей, которые получали от него не только физическое исцеление, но и полезные советы, помогающие им укрепиться в вере. В зрелом возрасте он достиг полного бесстрастия и мог совершать удивительные вещи, например, брать в руки горящие угли, не получая при этом никаких повреждений.









Традиции

В народе говорили: «На Тихвинскую ягоды поспевают, и птицы затихают». Особенно радовала в эти летние дни поспевшая земляника.



Женщин и девушек, которые отправлялись в лес по ягоды в эту пору, называли «тихвинскими ягодницами». До 9 июля женщинам не разрешалось есть ягоды, считалось, что в противном случае их дети будут умирать в младенчестве. А вот на Давида, наоборот, смелее отправлялись в лес за первыми ягодами.



Фото: istockphoto / Sitikka



Существует поверье, что если тот, кто хочет занять в этот день денег, положит в карман листья земляники, то ему точно не откажут. Земляника считалась символом благополучия. По поверьям, в ней заключён дух земли и солнечная нежность.



В этот день девушки умывались земляничной росой, чтобы всегда быть привлекательными. Беременные собирали листья земляники и носили их с собой, чтобы роды прошли легко. Ягоды земляники применялись в лечении многих недугов: их ели при болезнях печени и мочевого пузыря, малокровии. Считалось, что земляника помогает избавиться от головной боли.



Листья растения зимой заваривали как чай. Такой напиток прибавляет сил и снимает боль с сердца. Земляникой лечили и старые язвы. За ягодой отправлялись, пока ещё не сошла роса. Собирали на чистую льняную ткань, разминали и прикладывали к больному месту. Повязку меняли, пока больное место не затягивалось.



Что можно делать ​

В день Давида Земляничника люди занимались садом и огородом, ухаживали за животными. Рано утром наши предки отправлялись в лес за земляникой, которую затем заготавливали на зиму и использовали для приготовления выпечки.



Пасечники в этот день проводили осмотр ульев. По приметам, именно в этот период пчёлы должны были нести мёд. Поэтому пасечники внимательно наблюдали за насекомыми.



Фото: istockphoto / Sushaaa



Также в этот день было принято уделять внимание домашним животным. Им давали лакомства, а скоту предлагали лучший корм. Кроме того, конюшни и хлева тщательно чистили.



Для домашних дел этот день также подходит — можно навести порядок в жилище, починить мебель, постирать и погладить бельё, приготовить что-то вкусное для близких.



В этот день стоит отправиться в лес за ягодами, которые можно использовать в различных целях. Ягоды можно добавлять в выпечку и компоты, а также использовать в медицинских или косметических процедурах.



Что нельзя делать

Чтобы избежать конфликтов и ссор в семье, важно сохранять спокойствие и не поддаваться плохому настроению. Особенно это касается 9 июля — дня, когда конфликты могут затянуться и привести к разладу в доме.



Нельзя ругать, бить, повышать голос или наказывать домашних животных.



В этот день также не рекомендуется отправляться в лес за ягодами в плохом настроении, так как есть риск собрать только кислые ягоды. Перед дальней дорогой и началом нового дела тоже следует избегать негативных мыслей и воспоминаний.



Кроме того, женщины не должны мерить вещи друг друга и надевать чужие украшения, чтобы не «взять» себе что-то чужое и не навлечь проблемы в свою семью.



В день памяти святого Давида Земляничника не стоит назначать свадьбу, иначе есть риск, что брак будет недолгим. Также не стоит надевать чужие обручальные кольца.



Однако главным запретом на этот день является употребление алкоголя. Даже в честь праздника нельзя пить спиртные напитки, так как это может привести к потере здоровья.



Фото: istockphoto / VadimZakirov



Также не стоит ссориться с родными и близкими, а если конфликт всё же произошёл, его нужно быстро уладить. Иначе из-за разногласий между членами семьи в доме начнутся проблемы.



В эту дату не рекомендуется приходить в гости без предупреждения и приглашения. Если вы собираетесь к кому-то на ужин, обязательно предупредите или уточните, насколько актуально приглашение. В противном случае могут начаться проблемы с финансами.



Землянику ни в коем случае нельзя выбрасывать. Если ягода начала гнить, её можно засушить на солнце. Всё остальное можно съесть или сделать заготовки на зиму.



Приметы

По традиции, день начинали с молитв, а заканчивали щедрыми ужинами при свечах, чтобы пламя символизировало благополучие в доме. Скончался Давид около 540 года. Его мощи хранятся в монастыре святой Феодоры в Салониках. На Руси, как и на других землях, его почитали как чудотворца. Каждый год в день памяти святого верующие ходили в церковь, чтобы помолиться ему. Чаще всего к Давиду Солунскому обращались с просьбой об избавлении от душевных и телесных недугов.В народе говорили: «На Тихвинскую ягоды поспевают, и птицы затихают». Особенно радовала в эти летние дни поспевшая земляника.Женщин и девушек, которые отправлялись в лес по ягоды в эту пору, называли «тихвинскими ягодницами». До 9 июля женщинам не разрешалось есть ягоды, считалось, что в противном случае их дети будут умирать в младенчестве. А вот на Давида, наоборот, смелее отправлялись в лес за первыми ягодами.Существует поверье, что если тот, кто хочет занять в этот день денег, положит в карман листья земляники, то ему точно не откажут. Земляника считалась символом благополучия. По поверьям, в ней заключён дух земли и солнечная нежность.В этот день девушки умывались земляничной росой, чтобы всегда быть привлекательными. Беременные собирали листья земляники и носили их с собой, чтобы роды прошли легко. Ягоды земляники применялись в лечении многих недугов: их ели при болезнях печени и мочевого пузыря, малокровии. Считалось, что земляника помогает избавиться от головной боли.Листья растения зимой заваривали как чай. Такой напиток прибавляет сил и снимает боль с сердца. Земляникой лечили и старые язвы. За ягодой отправлялись, пока ещё не сошла роса. Собирали на чистую льняную ткань, разминали и прикладывали к больному месту. Повязку меняли, пока больное место не затягивалось.В день Давида Земляничника люди занимались садом и огородом, ухаживали за животными. Рано утром наши предки отправлялись в лес за земляникой, которую затем заготавливали на зиму и использовали для приготовления выпечки.Пасечники в этот день проводили осмотр ульев. По приметам, именно в этот период пчёлы должны были нести мёд. Поэтому пасечники внимательно наблюдали за насекомыми.Также в этот день было принято уделять внимание домашним животным. Им давали лакомства, а скоту предлагали лучший корм. Кроме того, конюшни и хлева тщательно чистили.Для домашних дел этот день также подходит — можно навести порядок в жилище, починить мебель, постирать и погладить бельё, приготовить что-то вкусное для близких.В этот день стоит отправиться в лес за ягодами, которые можно использовать в различных целях. Ягоды можно добавлять в выпечку и компоты, а также использовать в медицинских или косметических процедурах.Чтобы избежать конфликтов и ссор в семье, важно сохранять спокойствие и не поддаваться плохому настроению. Особенно это касается 9 июля — дня, когда конфликты могут затянуться и привести к разладу в доме.Нельзя ругать, бить, повышать голос или наказывать домашних животных.В этот день также не рекомендуется отправляться в лес за ягодами в плохом настроении, так как есть риск собрать только кислые ягоды. Перед дальней дорогой и началом нового дела тоже следует избегать негативных мыслей и воспоминаний.Кроме того, женщины не должны мерить вещи друг друга и надевать чужие украшения, чтобы не «взять» себе что-то чужое и не навлечь проблемы в свою семью.В день памяти святого Давида Земляничника не стоит назначать свадьбу, иначе есть риск, что брак будет недолгим. Также не стоит надевать чужие обручальные кольца.Однако главным запретом на этот день является употребление алкоголя. Даже в честь праздника нельзя пить спиртные напитки, так как это может привести к потере здоровья.Также не стоит ссориться с родными и близкими, а если конфликт всё же произошёл, его нужно быстро уладить. Иначе из-за разногласий между членами семьи в доме начнутся проблемы.В эту дату не рекомендуется приходить в гости без предупреждения и приглашения. Если вы собираетесь к кому-то на ужин, обязательно предупредите или уточните, насколько актуально приглашение. В противном случае могут начаться проблемы с финансами.Землянику ни в коем случае нельзя выбрасывать. Если ягода начала гнить, её можно засушить на солнце. Всё остальное можно съесть или сделать заготовки на зиму.По традиции, день начинали с молитв, а заканчивали щедрыми ужинами при свечах, чтобы пламя символизировало благополучие в доме.





Считалось, что 9 июля необходимо завершить все начатые дела, а новые проекты точно будут успешными. В этот день важно сохранять терпение, проявлять заботу о близких и совершать добрые поступки — они вернутся к вам втройне.





Дата подходит для встреч с родственниками и друзьями. Можно отправиться на прогулку или в лес за ягодами. Одинокие парни и девушки могут встретить свою любовь, если проведут день активно, а не будут сидеть дома.









Фото: istockphoto / Kerkez



Сегодня весь день идёт дождь, значит, начало осени будет дождливым. Если на Давида Земляничника стоит ясная и солнечная погода, то можно ожидать, что тепло продержится долго. В старину женщины обязательно готовили выпечку с начинкой из ароматных ягод, чтобы символизировать достаток, мир и покой в доме.Сегодня весь день идёт дождь, значит, начало осени будет дождливым. Если на Давида Земляничника стоит ясная и солнечная погода, то можно ожидать, что тепло продержится долго.





Если полевые цветы пахнут сильнее обычного, то скоро начнётся дождь. Хорошая погода утром может предвещать тёплую погоду на весь остаток осени.





Активность стрижей, которые то взмывают вверх, то резко падают вниз, может указывать на приближение грозы.





Много земляники — к суровой зиме.





Сон с 8 на 9 июля считается вещим.



Читайте также: