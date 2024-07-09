Автоэксперт Гоман назвал основные причины перегрева двигателя

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Эксперт сети автосервисов Александр Гоман заявил, что перегрев двигателя автомобиля происходит из-за некачественного антифриза или поврежденного радиатора охлаждения.
«Перегрев двигателя случается из-за множества причин. Основная — был залит некачественный антифриз. Или его ресурс исчерпан. Ещё одна причина — радиатор охлаждения не справляется, есть какая-то поломка. Тогда антифриз теряет свои свойства и начинает негативно воздействовать на самые слабые места в двигателе», — пояснил в беседе с Газета.ру Гоман.Он напомнил, что одной из профилактических мер для предотвращения таких ситуаций может служить промывка радиатора автомобиля каждые несколько лет.
Ранее автоэксперт Владимир Сажин предположил, что новые китайские автомобили не смогут вытеснить подержанные европейские с российского рынка.
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