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Автоэксперт Гоман назвал основные причины перегрева двигателя

09 июля 2024, 18:42
Фото: iStock/Dmytro Varavin

Фото: iStock/Dmytro Varavin

Эксперт сети автосервисов Александр Гоман заявил, что перегрев двигателя автомобиля происходит из-за некачественного антифриза или поврежденного радиатора охлаждения.
«Перегрев двигателя случается из-за множества причин. Основная — был залит некачественный антифриз. Или его ресурс исчерпан. Ещё одна причина — радиатор охлаждения не справляется, есть какая-то поломка. Тогда антифриз теряет свои свойства и начинает негативно воздействовать на самые слабые места в двигателе», — пояснил в беседе с Газета.ру Гоман.

Он напомнил, что одной из профилактических мер для предотвращения таких ситуаций может служить промывка радиатора автомобиля каждые несколько лет.



Ранее автоэксперт Владимир Сажин предположил, что новые китайские автомобили не смогут вытеснить подержанные европейские с российского рынка.

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#автомобили
#машины
#экспертное мнение
Эластичные блины карамельного цвета: необычный рецепт на квасе
09 июля 2024, 19:04

Фото: iStock/NataliPopova

Квас очень полезен для организма: он регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, улучшает обмен веществ, препятствует развитию болезнетворных микроорганизмов, поднимает тонус. Употреблять квас можно не только в оригинальном виде как напиток, но и в составе сытного блюда. Редакция «Радио 1» рассказывает как приготовить блины на квасе.

Ингредиенты (на 7 блинов)

  • Квас — 1 стакан
  • Сахар — 1 ст.л.
  • Яйцо — 2 шт.
  • Сода —1/4 ч.л.
  • Растительное масло — 2 ст.л.
  • Мука — 3/4 стакана

Фото: iStock/Traimak_Ivan

Пошаговый рецепт

  1. В емкости смешиваем и взбиваем куриные яйца с сахаром, добавляем квас и соду.
  2. Постепенно добавляем муку и перемешиваем.
  3. До жарки кладем в смесь растительное масло и перемешиваем.
  4. Поставим сковороду на огонь, смазываем ее растительным маслом, наливаем половником тесто, распределяя по всей поверхности.
  5. Поддеваем блин и переворачиваем на другую сторону. Жарим до готовности.

К блинам можно подать мед, варенье, сметану или сгущённое молоко. Украсить можно фруктами или ягодами.

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Стало известно о росте потолков в московских квартирах
09 июля 2024, 19:04

Фото: iStock/Madhourse

Высота потолков в московских новостройках выросла на 4 см в сравнении с показателями 2021 года.
Так, если в 2021 году средняя высота потолков в проектах на первичном рынке «старой» Москвы составляла 2,88 м, то теперь этот показатель равен 2,92 м.

«Максимальное увеличение высоты потолков за три года произошло в элитном сегменте. Сейчас этот показатель составляет 3,33 м, в 2021 году был равен 3,19 м. Следовательно, высота потолков в элитных комплексах за три года выросла на 14 см или 4,4%. Такая тенденция объясняется в первую очередь ростом экспозиции самых дорогих проектов делюкс-класса», — добавил в беседе с Газета.ру управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов.

Ранее Руслан Сырцов заявлял, что больше всего новостроек в столице продаётся именно в южной её части.

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Подмосковье вошло в топ-3 регионов по онлайн-подаче заявлений на бракосочетание
09 июля 2024, 18:49

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Подмосковье вошло в тройку регионов страны по подаче заявлений на регистрацию брака в электронном виде. Рейтинг опубликовало Минцифры России.
«Каждый год у нас в регионе женятся более 55 тыс. пар, при этом 77% подают заявление онлайн через портал госуслуг. Чтобы было удобно запланировать свадьбу, мы запустили свадебный портал, где сразу можно подать заявление и выбрать площадку», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
В Минсоцразвития Московской области пояснили, что на портале можно выбрать более 60 площадок или указать свою, которой нет в предложенном списке.

Там также напомнили, что лучшие локации Подмосковья, тренды и советы профессионалов можно найти в телеграм-канале «Свадьба в Подмосковье!».

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Муфтият Дагестана опубликовал шариатское решение по никабу
Муфтият Дагестана после запрета никабов предложил закрывать лицо веером
09 июля 2024, 18:18

Фото: istockphoto/SeanWang

Муфтият Дагестана опубликовал своё решение по никабу, в котором рекомендовал девушкам воздержаться от его ношения. Организация обнародовала «Шариатское решение по никабу», в котором изложила и обосновала свою позицию.
В своём телеграм-канале муфтият отметил, что с течением времени статус никаба изменился. Ношение закрытой религиозной одежды порой вызывает у населения опасения и даже страх. В некоторых странах она стала признаком религиозного радикализма и фанатизма. Ношение такой одежды привлекает негативное внимание к девушке и становится источником напряжённости в обществе, поэтому муфтият рекомендовал отказаться от ношения никаба.

«Можно ведь закрывать лицо платком или веером», — указано в тексте «Шариатского решения по никабу».

Муфтии подчёркивают, что скрывать лицо девушка должна в тех случаях, когда она чувствует угрозу своему целомудрию. Однако современные мусульмане должны учитывать общественные реалии и быть внимательными к тому, как они воспринимаются окружающими.

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#мусульмане
#девушка
#одежда
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Щёголев: в России нужно выработать общую для регионов миграционную политику
09 июля 2024, 18:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Люберцах прошёл семинар-совещание на тему миграционной политики в России.
В нём участвовали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, полпред президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, представители регионов ЦФО, силовых структур и общественных организаций.
«Тема национальных отношений важна в каждом регионе, а в Московской области особенно. Это большой мегаполис, который развивается и растёт. Всё, что касается экономики, требует привлечения трудовых ресурсов. Вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, важны и для человека, живущего в микрорайоне, и для тех предприятий, на которых работают люди. Мы за то, чтобы были дисциплина, порядок, чтобы всё было урегулировано», – отметил Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

По его словам, в последнее время тема межнациональных отношений и миграционной политики поднимается особенно часто. Сегодня Госдума сделала ряд заявлений.
«Рассматриваются законопроекты, в том числе под эгидой Совбеза, чтобы найти оптимальную форму, которая позволит развиваться стране и соблюдать все законы, обеспечивать наши традиции и безопасность. Всё это непростые вопросы, которые важно не только обсуждать, но и совместно решать», – добавил губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Как отметил Щёголев, важно выработать общие подходы в миграционной политике, которые не будут меняться в зависимости от региона.
«Центральный федеральный округ, прежде всего Москва, Подмосковье и ближайшие регионы, очень привлекателен для трудовых мигрантов. Это значительный поток. Мы видим большое количество постановок на миграционный учёт. Наблюдается значительное число правонарушений, вызывающих общественный резонанс. Сегодня мы обсуждали, как бороться с правонарушениями, как проводить социокультурную адаптацию приезжающих мигрантов и тех, кто, приезжая сюда на работу, со временем получает российское гражданство», – поделился Щёголев.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он отметил, что темами обсуждения стали лучшие практики наших регионов. Их нужно распространять, вырабатывать общие подходы.
«Нужно, чтобы от региона к региону не было серьёзных различий, и люди, в том числе приезжающие на заработки, понимали, что требования к соблюдению законодательства, традиций и культуры везде одинаковы. Этому готовы способствовать не только региональные власти, но и общественные, коммерческие и религиозные организации», – добавил полпред.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Магомедов пообещал, что все предложения и законодательные инициативы, изложенные на семинаре-совещании, возьмут в работу.
«Московская область – один из важнейших регионов не только Центрального федерального округа, но и всей страны. Регион мощный, экономически, социально и культурно привлекательный не только для жителей России, но и для иностранцев, для трудовых мигрантов. В связи с этим периодически возникают вопросы и проблемы. Большие миграционные потоки, особенно для Москвы и Московской области, колоссальная нагрузка, – сказал Магомедов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

По его словам, участники совещания обсуждали, как сделать так, чтобы это не ломало традиции, не мешало коренному населению, как взрослому, так и детям в школах. Целый комплекс проблем связан с нагрузкой на социальную сферу.

Были интересные предложения от регионов, касающиеся целого ряда законодательных инициатив. Они обязательно будут учтены. В ближайшее время на федеральном уровне будут приняты решения, которые сделают вопросы миграции ещё более понятными и регулируемыми.

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#администрация
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Выкачивание российского бюджета: Эксперт раскрыл, как ведется борьба с мигрантами
Эксперт по миграции Крупнов: нашествие мигрантов — ошибка правительства РФ
09 июля 2024, 17:52

Фото: iStock/Oleg Elkov

Причиной для выдворения мигрантов из России могут стать еще 20 правонарушений, сообщил Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что речь идет о правонарушениях в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе с экстремистскими проявлениями.
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с «Радио 1» сообщил, что одномоментно ситуацию с мигрантами исправить не получится, потому что от них зависит экономика России.

«Экономика России критически зависима от мигрантов. Это произошло в результате абсолютно неправильной государственной миграционной политики за последние 20 лет. И единомоментно все это исправить вряд ли удастся», — сказал эксперт.

Он добавил, что любые, даже самые противоречивые, высказывания о мигрантах бессмысленны.

«Одни говорят, что без мигрантов пропадет экономика, упадет демография, другие говорят, что наоборот все задышит, будем жить хорошо и спокойно. И то и другое абсолютно не адекватно. То, что допущено подобное нашествие мигрантов, это ошибки правительства Российской Федерации, и оно должно исправлять свои ошибки, но главное, что требуется нам на рынке труда и экономики, это не забота в данном случае о мигрантах, а нужно Форсированная реиндустриализация стран — восстановление сетей промышленных и аграрных производств, дальше нужно сделать технологический рывок – уход от лопатного уклада. Опять же вопрос не в мигрантах, а в том, что они заполняют лопатных уклад — выполняют примитивные работы», — объяснил специалист.

По его словам, России нужно решить вопрос с восстановлением постсоветского пространства, потому что просто там избавиться от мигрантов не удастся.

«Нужно восстанавливать большую Россию, этим никто не занимается. Вопрос мигрантов утыкается не в административные меры, которые малоэффективны и очень затратны, потому что все эти красивые слова типа «экстрадиции» означают, что надо поймать, отвезти, посадить на самолеты и так далее. Это все просто выкачивание бюджета России. Нужно развивать страну — это главное, а не гонятся за мигрантами», — заключил Юрий Крупнов.

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Вкусно, полезно, красиво: Фруктово-ягодный двухслойный смузи на завтрак
09 июля 2024, 17:52

Фото: сгенерировано в Kandinsky/«Радио 1»

Лето — это сезон, который богат фруктами и ягодами. Из них можно приготовить не только вкусные блюда, но и напитки. Редакция «Радио 1» рассказывает, как приготовить бананово-клубничный двухслойный смузи.

Ингредиенты (на 1 порцию)

  • Банан — 150 гр. (1 шт)
  • Йогурт — 75 мл.
  • Базилик — 4 гр.
  • Лимонный сок — 1 ч.л.
  • Цедра лимона — 0,5 гр.
  • Замороженная малина — 75 гр.
  • Замороженная клубника — 75 гр.
  • Вишневый сок — 50 мл.
  • Сливки (20%) — 50 мл.

Пошаговый рецепт

  1. Помыть ингредиенты.
  2. Взбить в блендере бананы, йогурт, листья базилика, сок и цедру лимона.
  3. Положить малину и клубнику в кастрюлю, добавить вишневый сок и поварить на 5-10 минут.
  4. Далее взбить ягодную смесь, процедить и снова взбить со сливками.
  5. Налить в стакан банановую смесь, а сверху ягодную, чтобы получилось два слоя.
  6. Остудить смузи в холодильнике и подать к столу.

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#фрукты
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В Дмитровском округе отремонтировали полмоста через реку Икшанку
09 июля 2024, 17:34

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Первую половину моста через реку Икшанку рядом с деревней Целеево Дмитровского городского округа отремонтировали дорожники, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На участке моста заменили консоли тротуаров, металлическое бартерное и перильное ограждения, восстановили опоры, гидроизоляцию и отремонтировали деформационный шов», — говорится в сообщении.
Глава регионального Минтранса Алексей Гержик отметил, что в ближайшее время начнётся ремонт второй половины моста.

«Уже стартовали подготовительные работы и обустройство средств технического регулирования: водоналивных блоков, освещения и сигнальных столбиков», — добавил Гержик.
До окончания работ на мосту продолжит действовать реверсивный режим движения. Полностью завершить ремонт планируется в августе.

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#мост
#дмитровский городской округ
#минтранс мо
#алексей гержик
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Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались: простые правила
09 июля 2024, 17:22

Фото: сгенерировано в Kandinsky/«Радио 1»

Казалось бы, что может быть проще, чем сварить макароны? Но у этого тоже есть свои нюансы, которые чаще всего связаны с тем, что макароны слипаются и перестают быть похожи на красивое и приятное глазу блюдо. Редакция «Радио 1» рассказывает о некоторых хитростях при варке макарон.

Как сварить вкусные и не слипшиеся макароны

  1. Используйте макароны из твердых сортов пшеницы.
  2. Кладите макароны в кипящую воду и не уменьшайте огонь.
  3. Соблюдайте водные пропорции 100 грамм макарон на 1 литр воды.
  4. Солите воду до того, как бросите макароны.
  5. Не разламывайте макароны и варите по тому времени, что указано на упаковке.
  6. Не промывайте макароны.
  7. После варки добавьте к макаронам свое масло и хорошо перемешайте.

Фото: сгенерировано в Kandinsky/«Радио 1»
Заправить получившиеся макароны можно разными соусами: сметанным, томатным, сливочным — все зависит от ваших личных предпочтений.

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#повар
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