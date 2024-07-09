Автоэксперт Гоман назвал основные причины перегрева двигателя

Казалось бы, что может быть проще, чем сварить макароны? Но у этого тоже есть свои нюансы, которые чаще всего связаны с тем, что макароны слипаются и перестают быть похожи на красивое и приятное глазу блюдо. Редакция «Радио 1» рассказывает о некоторых хитростях при варке макарон.