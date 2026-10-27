В Москве продают квартиру с золотым унитазом за 75 миллионов рублей
В Москве выставили на продажу квартиру с интерьером в дворцовом стиле за 75 миллионов рублей. Риелтор Елена Кузнецова считает, что поиск покупателя на жилье с такой отделкой может затянуться. Об этом пишет ТАСС.
По словам специалиста, собственники подобных объектов нередко ждут сделки от полугода до года и дольше. Чтобы привлечь покупателя, им иногда приходится уступать в цене от 5 до 10 процентов: затраты на роскошный ремонт не гарантируют сохранения стоимости недвижимости.
В выставленной на продажу квартире владелец оформил просторный санузел плиткой с золотом, сделал позолоченный пол и поставил золотой унитаз.
Как отметила Кузнецова, при создании таких интерьеров часто используют золото, мрамор, оникс и затейливые украшения. Ценителей подобной отделки немного, хотя среди них встречаются люди, недавно добившиеся финансового успеха и желающие подчеркнуть достаток.
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