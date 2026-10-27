В Москве продают квартиру с золотым унитазом за 75 миллионов рублей

27 октября 2026, 08:22

Фото: iStock/SVproduction

В Москве выставили на продажу квартиру с интерьером в дворцовом стиле за 75 миллионов рублей. Риелтор Елена Кузнецова считает, что поиск покупателя на жилье с такой отделкой может затянуться. Об этом пишет ТАСС.