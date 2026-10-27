Стоматолог предупредила о рисках чистки зубов только по утрам
Чистка зубов исключительно по утрам не обеспечивает полноценной защиты от кариеса и воспалительных заболеваний дёсен, несмотря на ощущение свежести после гигиенической процедуры. О последствиях такой привычки Life.ru рассказала стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Алина Болатаева.
В течение дня на поверхности зубов скапливаются остатки пищи и налёт, особенно после вечерних приёмов пищи. Если не удалять их перед сном, бактерии продолжают размножаться и воздействовать на эмаль в течение нескольких часов. В состав зубного налёта входят микроорганизмы, которые перерабатывают углеводы и выделяют кислоты, постепенно разрушающие защитный слой зубов. В ночное время выработка слюны сокращается, из-за чего её способность очищать полость рта и нейтрализовать вредные воздействия ослабевает.
Одними из первых признаков недостаточной гигиены могут стать неприятный запах изо рта и чувство налёта после пробуждения. При систематическом пропуске вечерней чистки увеличивается вероятность развития кариеса, воспаления и кровоточивости дёсен. Кроме того, мягкие отложения со временем могут минерализоваться и превращаться в зубной камень, для удаления которого требуется профессиональная чистка.
«Особенно неблагоприятно пропускать вечернюю чистку после сладостей, выпечки, сладких напитков или частых перекусов. Однако проблема заключается не только в сахаре: налёт формируется у всех людей независимо от рациона. Поэтому даже отказ от сладкого не делает вечернюю гигиену необязательной», — отмечает специалист.
По словам врача, качественный уход за зубами утром не компенсирует отсутствие гигиенической процедуры перед сном. Стоматологи рекомендуют чистить зубы дважды в день, уделяя каждой процедуре около двух минут. После вечерней чистки желательно воздерживаться от еды и напитков, за исключением обычной воды.
Отдельное внимание необходимо уделять межзубным промежуткам, куда щетина щётки не всегда может проникнуть. Для удаления налёта в этих участках следует ежедневно пользоваться зубной нитью или межзубными ёршиками. Ирригатор также может быть полезен в уходе за полостью рта, однако он не заменяет механическую очистку промежутков между зубами.
Единичный пропуск вечерней процедуры, как правило, не приводит к серьёзным последствиям. Гораздо опаснее привычка годами ограничиваться только утренней чисткой. Степень риска зависит от особенностей питания, состава слюны, состояния эмали и качества ежедневного ухода, однако при недостаточной гигиене вероятность кариеса и заболеваний дёсен повышается.
Обратиться к стоматологу рекомендуется при появлении кровоточивости или отёка дёсен, устойчивого неприятного запаха изо рта, повышенной чувствительности зубов, тёмных пятен на эмали или боли. При этом отсутствие выраженных симптомов не исключает развития заболевания: кариес и патологии дёсен на ранних стадиях нередко протекают практически незаметно.