Стоматолог предупредила о рисках чистки зубов только по утрам

27 октября 2026, 09:28

Стоматолог Болатаева: для защиты от кариеса важна вечерняя чистка зубов

Фото: iStock/seb_ra

Чистка зубов исключительно по утрам не обеспечивает полноценной защиты от кариеса и воспалительных заболеваний дёсен, несмотря на ощущение свежести после гигиенической процедуры. О последствиях такой привычки Life.ru рассказала стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Алина Болатаева.





В течение дня на поверхности зубов скапливаются остатки пищи и налёт, особенно после вечерних приёмов пищи. Если не удалять их перед сном, бактерии продолжают размножаться и воздействовать на эмаль в течение нескольких часов. В состав зубного налёта входят микроорганизмы, которые перерабатывают углеводы и выделяют кислоты, постепенно разрушающие защитный слой зубов. В ночное время выработка слюны сокращается, из-за чего её способность очищать полость рта и нейтрализовать вредные воздействия ослабевает.



Одними из первых признаков недостаточной гигиены могут стать неприятный запах изо рта и чувство налёта после пробуждения. При систематическом пропуске вечерней чистки увеличивается вероятность развития кариеса, воспаления и кровоточивости дёсен. Кроме того, мягкие отложения со временем могут минерализоваться и превращаться в зубной камень, для удаления которого требуется профессиональная чистка.





«Особенно неблагоприятно пропускать вечернюю чистку после сладостей, выпечки, сладких напитков или частых перекусов. Однако проблема заключается не только в сахаре: налёт формируется у всех людей независимо от рациона. Поэтому даже отказ от сладкого не делает вечернюю гигиену необязательной», — отмечает специалист.