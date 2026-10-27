Девять дней отдыха в ноябре: эксперты назвали два варианта отпуска
Эксперты «Авито Работы» рассказали, как сотрудники с пятидневной рабочей неделей могут продлить отдых вокруг Дня народного единства в 2026 году. Праздник приходится на среду, 4 ноября, а рабочий день накануне сократят на час.
В беседе с RT специалисты предложили два варианта отпуска. Оба позволят отдыхать девять дней подряд — с 31 октября по 8 ноября, но потребуют разного числа дней ежегодного отпуска.
Первый вариант предполагает оформление отпуска на весь этот период. Работник потратит восемь календарных дней: праздник 4 ноября в их число не входит согласно статье 120 Трудового кодекса. Такой способ позволит получить отпускные за выходные дни, хотя итоговая выгода зависит от заработка и расчета выплат.
Второй вариант подойдет тем, кто хочет сохранить больше дней отпуска. Для этого нужно подать заявление на период со 2 по 6 ноября. С учетом праздника работодатель спишет четыре дня, а соседние выходные увеличат продолжительность отдыха до девяти дней.
Эксперты напомнили, что разделить ежегодный оплачиваемый отпуск на части можно по соглашению с работодателем. При этом хотя бы одна часть должна составлять не менее 14 календарных дней. Этот отпуск стоит учесть при планировании короткого перерыва в ноябре.
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