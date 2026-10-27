Девять дней отдыха в ноябре: эксперты назвали два варианта отпуска

27 октября 2026, 09:18

RT: В ноябре можно выгодно спланировать отпуск, учитывая праздничный день

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Эксперты «Авито Работы» рассказали, как сотрудники с пятидневной рабочей неделей могут продлить отдых вокруг Дня народного единства в 2026 году. Праздник приходится на среду, 4 ноября, а рабочий день накануне сократят на час.