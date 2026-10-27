Достижения.рф

Девять дней отдыха в ноябре: эксперты назвали два варианта отпуска

RT: В ноябре можно выгодно спланировать отпуск, учитывая праздничный день
Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Эксперты «Авито Работы» рассказали, как сотрудники с пятидневной рабочей неделей могут продлить отдых вокруг Дня народного единства в 2026 году. Праздник приходится на среду, 4 ноября, а рабочий день накануне сократят на час.



В беседе с RT специалисты предложили два варианта отпуска. Оба позволят отдыхать девять дней подряд — с 31 октября по 8 ноября, но потребуют разного числа дней ежегодного отпуска.

Первый вариант предполагает оформление отпуска на весь этот период. Работник потратит восемь календарных дней: праздник 4 ноября в их число не входит согласно статье 120 Трудового кодекса. Такой способ позволит получить отпускные за выходные дни, хотя итоговая выгода зависит от заработка и расчета выплат.

Второй вариант подойдет тем, кто хочет сохранить больше дней отпуска. Для этого нужно подать заявление на период со 2 по 6 ноября. С учетом праздника работодатель спишет четыре дня, а соседние выходные увеличат продолжительность отдыха до девяти дней.

Эксперты напомнили, что разделить ежегодный оплачиваемый отпуск на части можно по соглашению с работодателем. При этом хотя бы одна часть должна составлять не менее 14 календарных дней. Этот отпуск стоит учесть при планировании короткого перерыва в ноябре.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0