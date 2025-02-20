Автоэксперт назвал машины, противопоказанные новичкам-водителям

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Автоэксперт Петр Баканов перечислил машины, от которых стоит отказаться водителям-новичкам. По его словам, не нужно покупать дорогие авто, так как в первые два года велик риск ДТП, а после появляется ложное чувство опытности. Также не следует покупать крупную машину из-за сложности контроля ее габаритов, и условные «Жигули» из-за их плохого технического состояния.
«Лучше начать с компактной малолитражки, на которые и запчасти дешевле, и недорогие страховки ОСАГО и каско. Подержанные Hyundai Solaris и Getz, Renault Logan — что-то простое и более-менее понятное, что легко отремонтировать. Если купить такую машину в хорошем состоянии, она не причинит владельцу серьезной головной боли. Среди новых недорогих машин можно выбрать Lada», — посоветовал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».В то же время автоэксперт Роман Солдатов оценил шансы западных автобрендов на возвращение в Россию. В разговоре с RT специалист пояснил, что компании вряд ли смогут вернуться на тех же условиях, что были до ухода, так как их прежние заводы заняты российским и китайским бизнесом.
«Но нужно понимать, были ли договорённости по поводу возвращения. У некоторых они были. Тот же Volkswagen явно будет готов пойти на любые условия для возвращения. <…> Если говорить про постройку новых заводов, локализации, то это многолетний процесс, который явно не решится за один-два года, а значит, будут искать выходы: аренда, выкуп доли или разрешить параллельный ввоз своей продукции», — отметил автоэксперт.Читайте также:
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