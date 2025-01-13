Автоэксперт назвал неисправности, с которыми нельзя покупать машину

Фото: iStock/Fahroni
При покупке машины на вторичном рынке лучше воздержаться от автомобилей с неисправностями двигателя, коробки передач, электрики или повреждениями силовых элементов. Об этом заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр. По его мнению, такие поломки требуют дорогостоящего ремонта, окончательную стоимость которого сложно прогнозировать.
«Если речь идет об изношенности элементов подвески, рулевого управления, тормозных дисков (заменяемых деталей с понятной стоимостью), то можно поторговаться с продавцом и купить такую машину», — отметил автоэксперт в беседе с «Газетой.Ru».Вместе с тем стало известно, что за 2024 год в России продали 112 тысяч новых коммерческих автомобилей, что почти на 25% больше, чем в прошлом году. К соответствующим выводам пришли аналитики агентства «Автостат», с сообщение которых ознакомились «Известия».
«Более половины (53,8%) рынка в этом сегменте принадлежит отечественной марке «ГАЗ» (60,3 тыс. ед.). За ней следуют «УАЗ» (17,5 тыс. ед.), Lada (12 тыс. ед.) и Sollers (10,2 тыс. ед.). Лучшим среди иномарок стал китайский Dongfeng (2,3 тыс. ед.)», — пишет издание.Читайте также:
Названы самые надежные китайские кроссоверы для русской зимы
Новые изменения в штрафах и регистрации ТС: Юрист раскрыл основные аспекты для водителей
Названы минусы чехлов для кузова автомобиля
Данил Пономарев