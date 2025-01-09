Названы минусы чехлов для кузова автомобиля

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Чехлы для кузова — полезный аксессуар для защиты автомобиля в различных условиях, но они могут привести к коррозии, царапинам и потертостям. Об этом заявила директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова. По ее словам, использовать чехлы стоит лишь тем, кто оставляет свою машину на улице, а не в гараже.
«Неправильное использование или плохо подобранный автомобильный чехол может привести к образованию конденсата, что вызовет коррозию на кузове. Если материал чехла некачественный, он способен царапать краску. Также незакрепленный чехол может трепаться на ветру и протирать тем самым краску», — сказала Трушкова в беседе с «Газетой.Ru»В то же время в «СберАвто» поделились другими советами для автомобилистов в холодное время года. В разговоре с RT эксперты перечислили, что нужно проверить в первую очередь перед зимним путешествием на машине — глубину протектора шин, уровень заряда аккумулятора, тормозную систему, уровень антифриза и омывающей жидкости, а также работоспособность фар.
«Зимой важно учитывать погодные условия и особенности маршрута: посмотреть прогноз погоды, чтобы быть готовым к возможным осадкам или гололеду. Зная о непогоде заранее, можно выбрать более безопасный маршрут и определить лучшее время для выезда», — посоветовали в компании.Читайте также:
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