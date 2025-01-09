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Названы минусы чехлов для кузова автомобиля

Эксперт Трушкова: чехлы для кузова могут привести к коррозии и царапинам
Фото: iStock/djedzura

Фото: iStock/djedzura

Чехлы для кузова — полезный аксессуар для защиты автомобиля в различных условиях, но они могут привести к коррозии, царапинам и потертостям. Об этом заявила директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова. По ее словам, использовать чехлы стоит лишь тем, кто оставляет свою машину на улице, а не в гараже.
«Неправильное использование или плохо подобранный автомобильный чехол может привести к образованию конденсата, что вызовет коррозию на кузове. Если материал чехла некачественный, он способен царапать краску. Также незакрепленный чехол может трепаться на ветру и протирать тем самым краску», — сказала Трушкова в беседе с «Газетой.Ru»
В то же время в «СберАвто» поделились другими советами для автомобилистов в холодное время года. В разговоре с RT эксперты перечислили, что нужно проверить в первую очередь перед зимним путешествием на машине — глубину протектора шин, уровень заряда аккумулятора, тормозную систему, уровень антифриза и омывающей жидкости, а также работоспособность фар.


«Зимой важно учитывать погодные условия и особенности маршрута: посмотреть прогноз погоды, чтобы быть готовым к возможным осадкам или гололеду. Зная о непогоде заранее, можно выбрать более безопасный маршрут и определить лучшее время для выезда», — посоветовали в компании.
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Полноценный сон и компрессы: врач поделилась советом, как вернуть коже свежий вид после праздников
09 января 2025, 22:27

Фото: iStock/brizmaker

Новогодние праздники — это время веселья, встреч с друзьями и семейных застолий. Однако бессонные ночи могут негативно сказаться на состоянии кожи. О том, как вернуть здоровый вид лицу рассказала заведующий консультативно-диагностическим отделением Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Татьяна Макаревич.
Когда организму не хватает отдыха, он вырабатывает меньше коллагена и эластина — белков, отвечающих за упругость и молодость кожи. В результате кожа становится сухой и обезвоженной, появляются темные круги под глазами, отеки и тусклый цвет лица. Чтобы вернуть коже свежий и отдохнувший вид после новогодних каникул, можно воспользоваться несколькими простыми, но эффективными способами:

  • умываться прохладной водой, избегая агрессивных средств;
  • наносить легкий увлажняющий крем;
  • прикладывать холодный компресс на 10–15 минут (можно использовать замороженный отвар ромашки) для снятия отеков;
  • применять быстро действующие охлаждающие и подтягивающие маски для придания свежести лицу;
  • обеспечивать себе полноценный сон;
  • ограничивать потребление алкоголя и кофеина, так как они способствуют обезвоживанию организма.
«Однако, если наблюдаются частые и выраженные отеки, важно проконсультироваться со специалистом, чтобы исключить возможные сопутствующие заболевания», — отметила врач.

Прежде врач-диетолог Алена Капустина рассказала, как избавиться от лишнего веча после продолжительных выходных. По ее словам, начинать стоит с утренней зарядки, постепенно увеличивая ее интенсивность. Она также подчеркнула, что для похудения важно уменьшить размеры порций и заменить высококалорийные продукты на овощи, фрукты и источники белка.

Капустина рекомендовала пить больше воды, так как она способствует ускорению метаболизма и помогает выводить токсины из организма. Она советует питаться 5–6 раз в день небольшими порциями, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови и избегать переедания. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Жителей Подмосковья предупредили о мошеннических вакансиях
09 января 2025, 22:19

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В сфере трудоустройства, как и во многих других, соискателей могут поджидать мошенники. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Если вам предлагают высокую зарплату за простую работу без требований к опыту и образованию, скорее всего, это ловушка. Вместо трудоустройства вы рискуете потерять деньги или стать соучастником преступления. Главный сигнал – если работодатель просит у вас деньги. Рекрутёры могут предложить приобрести рабочий аккаунт, оплатить налог с дохода, вложиться в обучение, купить доступ к эксклюзивным вакансиям, сдать платный экзамен или внести залог за сырьё. Это распространённая практика аферистов», – подчеркнули в ведомстве.
Помимо этого, нельзя переходить по ссылкам от незнакомцев и загружать по их просьбе приложения, даже если они представляются работодателями.
«Иногда во время видеособеседования злоумышленники просят показать банковскую карту для «зачисления зарплаты». Взглянув на неё, они могут увидеть секретный код и попытаться списать деньги. Не показывайте экран телефона или карту во время собеседования. Настройте гаджет так, чтобы СМС и пуш-уведомления не отображались на экране», – добавили в подмосковном ГУРБ.
Часто мошенники охотятся за персональными данными граждан. На фиктивном собеседовании они просят соискателя заполнить анкету, указать номер и серию паспорта, СНИЛС, ИНН, номер мобильного телефона, адрес и другую информацию. Затем они сами набирают онлайн-займы по документам человека или продают его данные другим преступникам.

Чтобы проверить работодателя, нужно для начала следует изучить его сайт. Некачественный дизайн, ошибки и неработающие страницы – признаки мошенников.

Также стоит проверить компанию в госреестрах, убедиться, что указанный ИНН существует и соответствует зарегистрированной компании. Нелишне и обратить внимание на дату регистрации: слишком новые фирмы могут быть рискованными.

Чтобы избежать проблем с выплатами зарплаты, можно проверить наличие судебных исков. Для этого лучше использовать сервис «Федресурс». Он позволит убедиться, что никто не подал на организацию в суд за долги.

Найти фирму также можно в «Списке недобросовестных работодателей» на сайте Роструда, выбрав нужный регион.

Кроме того, ни в коем случае нельзя соглашаться на работу без трудового или гражданско-правового договора. Это затруднит защиту прав работника.

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Стало известно, какие квартиры стали чаще выбирать
В Москве стали чаще выбирать квартиры с гардеробными и кладовками
09 января 2025, 21:47

Фото: istockphoto/Rawpixel

В Москве стали чаще выбирать квартиры с гардеробными комнатами, кладовками, вторым санузлом и мастер-спальней — 23%, 15%, 12% и 9% соответственно. К таким выводам пришло исследование компании «Самолет». Также отмечается, что выросла популярность квартир с дополнительными розетками на балконе и нишей под стиральную машину.
Самый распространенный способ покупки квартиры — ипотека, ее выбрали 64% респондентов, сообщают «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования.
«Остальные варианты следуют с большим отрывом — так, купить недвижимость за наличные планирует каждый пятый респондент (20%), а оформить рассрочку хочет только каждый шестой (16%)», — говорится в материале.
В то же время риелтор Константин Барсуков рассказал о трех вариантах инвестиций в недвижимость. В беседе с Общественной Службой Новостей он сперва отметил покупку квартиру по низкой цене с последующей перепродажей, затем — покупку, ремонт и продажу, а также — покупку для последующей сдачи в аренду. Наиболее востребованным он назвал последний вариант.
«Если бы я занимался таким видом инвестиций, я бы положил деньги на накопительный счет с доходностью 18-19%, чтобы в любой момент их снять. Смотрел бы на рынок, мониторил квартиры. Если бы увидел, что цены начинают расти, то купил бы. Таким образом, использовал бы стратегию в ожидании выгодного момента», — пояснил эксперт.
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Сервис вывоза ненужных вещей обслужил в праздники более 100 жителей Подмосковья
09 января 2025, 21:41

Фото: iStock / Smithore

В Московской области в новогодние каникулы сервис по вывозу ненужных вещей на региональном портале госуслуг и специализированная компания «Экотакси» отработали более 100 заявок от жителей.
Об этом сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
«Новый сервис вывозит крупногабаритную мебель оперативно и просто. Ещё одно его преимущество – круглосуточная работа. Для удобства жителей мы создали и интерактивную карту, где по геолокации также можно найти и ближайший пункт приёма алюминия, пластика и текстиля», – отметил Мурашов.
Как сообщили в пресс-службе Минчистоты, в топ популярных предметов вывоза вошли бытовая техника, чугунные ванны, матрасы и диваны. Больше всего запросов поступило из городских округов Подольск, Чехов, Егорьевск и Раменское.

Услуга по вывозу старых бытовых предметов становится всё более популярной среди жителей региона. Воспользоваться сервисом можно на РПГУ. Для оформления заявки нужно выбрать подлежащий вывозу объект, указать адрес, удобную дату, время и контактный телефон, а затем дождаться обратной связи от специалистов для подтверждения заявки.

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Украинки бегут из Дании на родину, опасаясь, что у них отнимут детей
09 января 2025, 20:41

Фото: iStock/fizkes

Несколько гражданок Украины бежали из Дании на родину, опасаясь, что датские спецслужбы отберут у них детей. Об этом сообщает телерадиокомпания DR, ссылаясь на некоммерческую организацию Bevar Ukraine («Сохрани Украину»).
Представители организации подчеркнули, что им известно о шести женщинах, которые бежали из Дании на Украину, опасаясь, что их дети будут воспитаны вне семьи.

Отмечается, что одной из главных причин бегства украинок стали трудности, которые у них возникли в общении с датскими властями. Соцслужбы для этой цели использовали онлайн-переводчик.

Член правления Bevar Ukraine Андрей Кузьмин отметил, что матери принимают решение покинуть страну, если видят риск того, что их детей могут забрать, но не понимают, почему так происходит.

В частности, одна из женщин, покинувших Данию, заявила, что лучше быть с детьми в Киеве, чем в Копенгагене без них.

Случаи использования переводчика Google в общении между беженками из Украины и сотрудниками соцслужб были зафиксированы в трёх коммунах Дании. Такие методы общения затрудняют понимание, поэтому министры социальных дел и цифровизации страны проведут совещание, где обсудят эту проблему.

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#семьи
#страны
#google
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Серьёзных нарушений в работе электросетей Подмосковья в праздничные дни не было
09 января 2025, 20:02

Фото: пресс-служба Мособлэнерго

Значительных перебоев в электроснабжении потребителей Подмосковья в период новогодних праздников не зафиксировано. Оборудование энергосетевых компаний работало штатно, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
«С 28 декабря 2024 года по 9 января 2025-го сотрудники компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» работали в режиме повышенной готовности. На дежурстве находились 657 бригад из 3 тыс. 223 работников. Для оперативного проведения необходимых работ энергетики подготовили 2 тыс. 867 единиц спецтехники, в том числе 279 передвижных дизельных электростанций», – отметили в министерстве.

Фото: пресс-служба Мособлэнерго

Перед новогодними каникулами энергетики проверили электросети, дополнительно осмотрели линии электропередачи и оборудование. Эта подготовка позволила быстро устранить локальные нарушения работы электросетей в период праздников.
«2 января на время восстановительных работ на кабельных линиях в городе Пушкино энергетики организовали подачу электричества по резервной схеме для трёх котельных, больницы, двух насосных станций и части жилого сектора на ул. 50 лет Комсомола, Озёрной, Тургенева и Московском проспекте. Было задействовано четыре передвижные электростанции. Выездные бригады обнаружили повреждения на кабельных линиях и оперативно провели ремонт», – рассказали в ведомстве.
Фото: пресс-служба Мособлэнерго

Нарушения электроснабжения потребителей и социально значимых организаций посёлке Нахабино 3 и 6 января устранили путём оперативных переключений. Причиной отключений также стали повреждения кабельных линий.

Средняя длительность времени восстановительных работ в праздничные дни не превысила 60 минут.

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Новогодняя ёлка в Ногинске представит Подмосковье на федеральном конкурсе
09 января 2025, 18:55

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Новогодняя ёлка «Богородский бал» и праздничное оформление на Фонтанной площади в Ногинске признаны лучшими в Московской области. Они набрали 31% голосов, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона по итогам регионального этапа голосования в конкурсе «Ёлки России».
За звание лучшей новогодней ёлки состязались представители Богородского, Дмитровского, Истринского, Одинцовского, Орехово-Зуевского и Серпуховского городских округов.
«Теперь праздничное оформление Фонтанной площади в Ногинске будет представлять всю Московскую область на федеральном этапе конкурса и поборется за звание самой красивой ёлки страны. Ежегодно мы обустраиваем центры городов, улицы и набережные, создавая пространства для прогулок и отдыха. Каждый новый парк, благоустроенные площадь или сквер – места, объединяющие людей для общения, отдыха и занятий спортом. Мы видим, как с каждым годом растет посещаемость этих пространств», – сказал зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Стартовавший 25 декабря 2024 года конкурс был организован при участии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В финальное голосование вышло по одной ёлке от каждого региона-участника.

Следующий этап конкурса – открытое онлайн-голосование за «Ёлку России» – стартовал 9 и продлится до 11 января в соцсети «ВКонтакте» «ГородаМеняютсяДляНас». Поддержать Московскую область можно по ссылке. Для этого нужно кликнуть в опросе на название региона.

По итогам голосования, итоги которого станут известны 13 января, ценные призы вручат регионам, занявшим первые 10 мест.

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#богородский городской округ
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Россиянам рассказали, кто может рассчитывать на индексацию пенсий в 2026-2027 годах
Эксперт по пенсионным вопросам Звенигородский: индексация коснётся обычных россиян
09 января 2025, 18:32

Фото: iStock/mars58

В России в 2026 году планируется провести две индексации пенсий, ещё две — в 2027 году. Как рассказал депутат Государственной думы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, пенсионные выплаты в следующем году будут увеличены на 4,5% с 1 февраля, а затем на 5,5% — с 1 апреля. В те же сроки запланирована индексация пенсий и в 2027 году. С 1 февраля выплаты увеличат на 4%, с 1 апреля — на 4,1%.
Эксперт в сфере пенсионного законодательства Сергей Звенигородский рассказал «Радио 1», что индексация коснётся тех граждан, которые являются «обычными пенсионерами» по закону.
«То есть это те граждане, которые не входят в списки номер один, номер два и так далее, то есть это основная масса наших граждан, которые вышли на заслуженный отдых», — пояснил эксперт.
Он напомнил, что пенсия россиянина состоит из двух частей: страховой, то есть это то, что отчисляет работодатель, и накопительной, которую работодатель направляет в негосударственные пенсионные фонды или в Пенсионный фонд России, это «живые деньги», они накапливаются путём инвестирования в облигации, акции, а затем выплачиваются единовременно.
«Что касается страховой пенсии, она как раз считается в баллах для упрощения, т.е. 1 балл с 1 января стоит 142 рубля, т.е. человек, у которого зарплата 23 тысячи рублей, с 1 января за год накапливает 1 балл, т.е. 142 рубля у него прибавляется к страховой части пенсии», — объяснил Звенигородский новый принцип расчёта пенсионных баллов в 2025 году, о чём ранее рассказал парламентарий Чаплин.
Эксперт добавил, что если человек зарабатывает больше, например 46 тысяч в месяц, то и прибавка составит уже 284 рубля за год.

Как стать пенсионером и получить больше денег: индексация, пенсионные баллы и что еще нужно знать о выплатах в 2025 году
Как стать пенсионером и получить больше денег: индексация, пенсионные баллы и что еще нужно знать о выплатах в 2025 году

По его словам, у этой системы есть и минусы: в Россию надвигается демографический кризис, из-за этого работников будет меньше, и в итоге отчислений в Пенсионный фонд поступает меньше.
«Количество людей, которые вышли на пенсию, оно всё-таки большое. У нас сейчас больше 43 миллионов пенсионеров. Соответственно, те, кто работают, и те, кто являются пенсионерами, их количество сейчас примерно 15 человек работающих на 10 человек пенсионеров. И, соответственно, создать из вот этого количества работающих достаточное количество денег для пенсии, т.е. те самые 40% замещения утраченного заработка из тех процентов, что платят, а мы платим, если помните, в Пенсионный фонд России менее 30%, т.е. из 30 не сделать 40», — раскрыл суть проблемы Звенигородский.
Как ранее сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, важным критерием для пенсионных накоплений станет заработок: чтобы получить один пенсионный балл, граждане должны зарабатывать не менее 275 900 рублей в год, что составляет около 23 000 рублей в месяц.

Парламентарий подчеркнул, что чем больше индивидуальных пенсионных коэффициентов гражданину удастся собрать за годы трудовой деятельности, тем существеннее будет размер будущей пенсии.

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В Адыгее и Краснодарском крае объявили лавинную опасность
09 января 2025, 18:28

Фото: istockphoto/med_ved

В Краснодарском крае и Республике Адыгея в горах прогнозируется высокий уровень опасности схода лавин. Из-за этого в регионах объявлено штормовое предупреждение.
Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю. По прогнозам синоптиков, сейсмологов и метеорологов, опасность схода лавин сохранится до вечера 12 января. Речь идёт о горной местности на высотах более 1,5 тысячи метров.

В МЧС отметили, что возможные сходы лавин легко могут перерасти в категорию опасных природных явлений. Спасатели обратились к местным жителям соблюдать необходимые меры предосторожности и без крайней надобности не отправляться в горы, особенно в снегопад и ветренную погоду.

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