Названы самые надежные китайские кроссоверы для русской зимы

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Geely Atlas Prо, Chery Tiggo 8 Pro Max и Haval Dargo являются самыми надежными китайскими кроссоверами для русской зимы, заявил технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов. По его мнению, первый оснащен пакетом зимних опций и высоким клиренсом, а второй имеет спортивное шасси и электронных помощников для устойчивости при поворотах и в заносах.
«Haval Dargo отличается приличным дорожным просветом — 200 мм, а также специальной адаптацией для эксплуатации в российские зимы — в новых версиях добавлен обогрев зеркал, кресел, руля и стеклоомывателя. Кроме того, бачок для «незамерзайки» увеличен до 4,5 литров», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».При этом автоэксперт Владимир Сажин напомнил о важности качественной омывающей жидкости в зимний период. В разговоре с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что хорошая жидкость не замерзает даже при -30 градусах мороза.
«Если после использования омывателя вы чувствуете головокружение, жжение в глазах или недомогание, это может быть связано с вредными веществами в составе жидкости. Кроме того, такие жидкости могут повреждать лакокрасочное покрытие и резиновые элементы автомобиля», — рассказал специалист.Читайте также:
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