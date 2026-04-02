Автоэксперт назвал основную причину ДТП с мотоциклами

02 апреля 2026, 17:17

Автоэксперт Моржаретто: Превышение скорости часто приводит к ДТП с мотоциклами

Основной причиной ДТП с участие мотоциклов является превышение скорости. Об этом рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.





Он добавил, что аварии также происходят из-за выезда на встречную полосу, наезда на препятствие или когда водитель не видит мотоциклиста, поворачивает, и происходит столкновение.





«Что мне сильно нравится — количество аварий среди мотоциклов сокращается. Это говорит о том, что люди уже рассматривают мотоцикл не как дорогую игрушку, а как нормальное средство передвижения, с помощью которого можно проехать пробки», — отметил Моржаретто в разговоре с RT.