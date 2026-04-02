Автоэксперт назвал основную причину ДТП с мотоциклами
Основной причиной ДТП с участие мотоциклов является превышение скорости. Об этом рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.
Он добавил, что аварии также происходят из-за выезда на встречную полосу, наезда на препятствие или когда водитель не видит мотоциклиста, поворачивает, и происходит столкновение.
«Что мне сильно нравится — количество аварий среди мотоциклов сокращается. Это говорит о том, что люди уже рассматривают мотоцикл не как дорогую игрушку, а как нормальное средство передвижения, с помощью которого можно проехать пробки», — отметил Моржаретто в разговоре с RT.
Он уточнил, что мотоцикл очень удобно использовать людям, которые живут в Московской области, а на работу ездят в Москву.