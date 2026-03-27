Автоэксперт ответил, почему после зимы обязательно мыть машину

Мойка автомобиля весной поможет предотвратить коррозию, поэтому провести процедуру стоит сразу после окончания зимнего сезона. Об этом сообщил автоэксперт Андрей Венгерский, пишет «Подмосковье сегодня».



По его словам, снег, грязь и реагенты, оставшиеся на кузове после зимы, могут привести к коррозии уже в первые теплые дни. Особенно уязвимы сколы и царапины. Если весной не вымыть авто, это может обернуться серьезными проблемами.

Если помыть автомобиль только через пару месяцев после наступления теплых дней, то можно заметить появление ржавых точек и царапин. Эти дефекты будут стремительно распространяться, и остановить этот процесс будет уже невозможно. В худшем случае потребуется покраска кузовных элементов, объяснил Венгерский.

Он отметил, что особое внимание следует уделить очистке порогов, колесных арок и нижней кромки дверей, так как именно в этих местах накапливается наибольшее количество дорожных реагентов и абразивных частиц.

