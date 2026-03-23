Новый «китаец» или подержанный «европеец»: автоэксперт рассказал, что лучше выбрать
При выборе машины разумнее рассмотреть покупку новых моделей китайских брендов, чем приобретать подержанные автомобили европейского или японского производства. Об этом в разговоре с «Татар-информом» сообщил член Общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса России Игорь Моржаретто.
Автоэксперт считает, что покупка подержанного автомобиля – это всегда риск, потому что неизвестно, в каких условиях он эксплуатировался ранее. Даже если проверить все документы, нельзя быть уверенным, что машина не проехала 500 тысяч километров в такси, отметил он.
Моржаретто рекомендует приобретать подержанное авто только у проверенных людей – знакомых, друзей или родственников. Поскольку трудно установить, был ли автомобиль в серьезных авариях или эксплуатировался в сложных условиях, покупка нового транспортного средства остается наиболее надежным вариантом, подчеркнул эксперт.
