Любителей суши предупредили о возможной потере зрения
Китайские ученые выявили новый вирус POH‑VAU, который поражает креветок и рыбу, а также может передаваться к человеку. Об этом говорится в статье журнала Nature Microbiology.
Возбудитель вызывает редкое заболевание глаз. Заражение происходит при употреблении сырых морепродуктов. Специалисты отмечают, что более чем у 70% пациентов развивается персистирующая глазная гипертензия. Патология характеризуется сильным воспалением и повышением внутриглазного давления. В тяжелых случаях это состояние может привести к потере зрения.
Ранее научное сообщество исходило из того, что подобные вирусы представляют опасность исключительно для морских животных и не угрожают человеку. Однако сделанное открытие требует пересмотра существующих представлений. Особое внимание эксперты заострили на опасности суши, которые столь популярны в наше время.
