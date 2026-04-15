Биолог рассказал, есть ли шанс встретить клещей в московских парках
Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, в каких местах столицы есть риск столкнуться с клещами. Его слова цитирует РИА Новости.
По словам биолога, в городской черте эти паразиты встречаются только на территориях, схожих с лесной средой или непосредственно примыкающих к лесу. В качестве примеров таких мест в Москве Марьинский привел Битцевский лесопарк и Лосиный остров.
Эксперт подчеркнул, что вероятность обнаружить клеща в типичном рекреационном пространстве мегаполиса практически нулевая. Например, в зонах с подстриженными газонами эти насекомые не обитают. Для полноценного жизненного цикла клещам необходимы ненарушенный верхний слой почвы, а также набор растений и животных, характерных для леса.
