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Автоэксперт назвал последствия локализации такси в России

Автоэксперт Моржаретто: в такси не будет разделения на «эконом» и «комфорт»
Фото: iStock/Apriori1

Фото: iStock/Apriori1

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу новые требования к автомобилям для такси. Закон обязывает использовать машины, произведенные по специнвестконтрактам. К разрешенным моделям относят: Lada Granta, Vesta, Aura, Haval Jolion, F7/F7x, BAIC U5 Plus, Kaiyi E5. Однако специалисты сомневаются, что текущий авторынок сможет обеспечить таксопарки подходящими машинами.
Автоэксперт Игорь Моржаретто полагает, что с такими автомобилями в такси больше не будет разделения на классы «эконом» и «комфорт», так как их скорее можно отнести к экономическому классу. Однако есть надежда, что в будущем к этому списку присоединятся и другие автомобили.

«Ожидаем, что это приведет к интересным результатам. Главная цель закона — поддержать российский автопром и стимулировать иностранных производителей к локализации своих моделей в России. Насколько эффективно это будет реализовано, пока неясно», — отметил он в интервью изданию «Вечерняя Москва».
По его словам, в настоящее время российский автомобильный рынок достаточно слаб, и неясно, какие автомобили будут приобретаться таксопарками. В то же время автоэксперт считает, что открытие нового производства связано с высокими рисками.

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Депутат предупредил россиян о мошеннических схемах с Telegram-ботами
Депутат Немкин: мошенники применяют Telegram как платформу для фишинговых атак
23 мая 2025, 12:25

Фото: istockphoto.com/JuYochi Оригинал

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в интервью RT рассказал о распространенных мошеннических схемах, использующих Telegram-ботов.
По его словам, мошенники все активнее применяют Telegram как платформу для фишинговых атак. Одна из популярных схем заключается в подделке ботов, выдающих себя за «Почту России» или службы доставки. Жертва получает звонок или сообщение от якобы сотрудника организации с предупреждением о «проблемах с посылкой». Затем человека просят пройти авторизацию через бот, который визуально не отличается от официального. На первый взгляд всё выглядит правдоподобно — присутствуют логотип, интерфейс и формулировки, которые создают впечатление легитимности.

Основная угроза заключается в том, что Telegram-боты, особенно мини-приложения, не отображают реальный URL. Это означает, что пользователь не может проверить подлинность ресурса, куда он вводит свои данные, что значительно увеличивает риск мошенничества, отметил Немкин.

Парламентарий настоятельно рекомендовал помнить, что ни одна государственная структура или служба доставки не будет запрашивать личные данные через мессенджеры.

«Если вы получили такой запрос, прекратите общение и самостоятельно свяжитесь с организацией через их официальный сайт или приложение. Также рекомендуется отключить автоматический переход по ссылкам в мессенджерах, использовать двухфакторную аутентификацию и внимательно следить за активностью своих аккаунтов», — добавил депутат.

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Реинкарнация Грибоедова: Джигурда записал песню на стихи Сергея Лаврова
Никита Джигурда поделился видео с исполнением его песни на стихи Сергея Лаврова
23 мая 2025, 11:14

Никита Джигурда (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Никита Джигурда записал песню на стихи министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Артист снял видео, на котором запечатлено исполнение его композиции.
«Это моя песня на стихи главного дипломата всея Руси Сергея Лаврова, которому как главе МИД России Владимир Путин вчера заслуженно вручил высшую награду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного», — сообщил РИА Новости Джигурда.


Также он считает, что Сергей Лавров является реинкарнацией классика русской литературы и дипломата Александра Грибоедова.

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#стихи
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#артист
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Нумеролог Козлова рассказала, что нужно сделать в зеркальную дату 25.05.2025
23 мая 2025, 09:31

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Нумеролог, психолог, консультант по МАК Татьяна Козлова заявила, что в зеркальную дату 25.05.2025 стоит резко менять жизнь, делать карту желаний и заниматься творчеством, передает «Москва 24».
Козлова отметила, что 25.05.2025 обладает особой энергетикой.

«Дата содержит повторы чисел два и пять. Первое связано с балансом, партнерством, интуицией и чувствительностью, второе символизирует перемены, свободу и энергию обновления», — поделилась эксперт.

По ее словам, в этот день важно будет прислушиваться к интуиции, обращать внимание на сны и знаки. Козлова добавила, что дата станет удачной и для того, чтобы наладить диалог с окружающими и отпустить обиды. При этом конфликтовать в это время не стоит, заключила нумеролог.

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#эксперт
#знаки
#даты
#энергетика
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Минобороны подало новые иски к РЖД на сумму более 30 миллионов рублей
Минобороны подало в суд иски с требованием взыскать с РЖД свыше 30 млн рублей
23 мая 2025, 05:52

Фото: iStock/utah778

Минобороны России направило в Арбитражный суд Москвы восемь исков к ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на общую сумму 30,7 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы судебных дел.
Исковые требования связаны с финансовыми претензиями военного ведомства к компании. Часть заявлений уже принята к производству.

«Сумма исковых требований совокупно составляет 30 миллионов 720 тысяч 717 рублей», — уточняется в материалах дела.
В Сети появилось фото заброшенной в Лондоне могилы беглого олигарха Березовского
В Сети появилось фото заброшенной в Лондоне могилы беглого олигарха Березовского
Официальные представители Минобороны и РЖД пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее сообщалось, что российский турист погиб в Паттайе (Таиланд), упав с девятого этажа жилого дома в районе Джомтьен. Мужчине предварительно диагностировали психоз, вызванный употреблением каннабиса.

Расследование продолжается, однако версия падения из-за несчастного случая рассматривается как основная.

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#суд
#ржд
#дороги
#железные дороги
#компании
#минобороны
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В Сети появилось фото заброшенной в Лондоне могилы беглого олигарха Березовского
23 мая 2025, 02:23

Фото: iStock/imagoDens

В социальных сетях распространилось фото заброшенной могилы российского бизнесмена Бориса Березовского, бежавшего в 2001 году из РФ в Великобританию и скончавшегося там через 12 лет.
На снимке видно, что захоронение заросло травой, а крест заметно потемнел из-за отсутствия ухода. Пользователи сети сразу обратили внимание на плачевное состояние места погребения.

Фото можно увидеть в Telegram-канале «Банкста».



Могила Березовского находится в Лондоне. Бизнесмен, владевший активами «Первого канала», «Сибнефти» и «Аэрофлота», был фигурантом нескольких уголовных дел в РФ. Его смерть в загородном доме под Лондоном случилось 23 марта 2013 года. Полиция пришла к выводу, что бизнесмен сам принял решение уйти из жизни.

Публикация фото в Сети вызвала дискуссии о судьбе наследия Березовского и отношении к его памяти.

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