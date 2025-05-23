Автоэксперт назвал последствия локализации такси в России

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С 1 марта 2026 года в России вступят в силу новые требования к автомобилям для такси. Закон обязывает использовать машины, произведенные по специнвестконтрактам. К разрешенным моделям относят: Lada Granta, Vesta, Aura, Haval Jolion, F7/F7x, BAIC U5 Plus, Kaiyi E5. Однако специалисты сомневаются, что текущий авторынок сможет обеспечить таксопарки подходящими машинами.
Автоэксперт Игорь Моржаретто полагает, что с такими автомобилями в такси больше не будет разделения на классы «эконом» и «комфорт», так как их скорее можно отнести к экономическому классу. Однако есть надежда, что в будущем к этому списку присоединятся и другие автомобили.
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«Ожидаем, что это приведет к интересным результатам. Главная цель закона — поддержать российский автопром и стимулировать иностранных производителей к локализации своих моделей в России. Насколько эффективно это будет реализовано, пока неясно», — отметил он в интервью изданию «Вечерняя Москва».По его словам, в настоящее время российский автомобильный рынок достаточно слаб, и неясно, какие автомобили будут приобретаться таксопарками. В то же время автоэксперт считает, что открытие нового производства связано с высокими рисками.
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Анастасия Хохлова