Гинеколог раскрыла, что может ожидать мужчин на партнерских родах

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В Московской области более 41,5% родов являются партнерскими. Эта услуга в регионе оказывается бесплатно. Также будущим мамам доступны другие виды родов, включая мягкие, вертикальные в сопровождении доулы.
Что же такое партнерские роды, зачем люди на них соглашаются и какие преимущества они за собой несут, рассказала «Радио 1» врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева.
Партнёрские роды — это возможность провести значительную часть родов, которая довольно сложная, довольно некомфортная, в присутствии кого-то из родственников. Иногда это мама, иногда это муж, иногда это сестра.
Современные роды проходят в отдельных палатах, для женщины обеспечен весь необходимый комфорт. Вертикальные роды — это возможность стоять, возможность немножко ходить вокруг кровати, потому что не всегда у женщины широкий таз. Иногда таз может иметь особенности своей костной конструкции, поэтому лежать в горизонтальном положении не всегда разумно для того, чтобы процесс родов прошел, отметила Ерофеева.
Вернувшись к вопросу партнерских родов, врач добавила, что иногда наступает момент, когда медикам начинают мешать родственники, отвлекать советами. Поэтому нужно, чтобы родственники знали, в какой-то момент бригада акушерская может попросить их передвинуться в коридор, выйти из палаты, чтобы они смогли все необходимые свои действия и процедуры сделать.
На вопрос о том, как мужчине подготовиться к присутствию на родах, Ерофеева ответила, что существуют специальные школы, которые готовят родственников к процедуре.
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Партнёрские роды — это возможность провести значительную часть родов, которая довольно сложная, довольно некомфортная, в присутствии кого-то из родственников. Иногда это мама, иногда это муж, иногда это сестра.
«Роды – это довольно сложный процесс, это во многом медицина, но это во многом и механика, физика и, к сожалению, это довольно болезненный процесс, у некоторой части женщин это действительно очень больно: схватки, потуги, это все довольно некомфортно и неприятно. Однако, так как цель родить здорового ребенка, желанного малыша, то поддержка близких будет очень хороша. Муж подержит за ручку, мама погладит плечико», — пояснила врач.
Современные роды проходят в отдельных палатах, для женщины обеспечен весь необходимый комфорт. Вертикальные роды — это возможность стоять, возможность немножко ходить вокруг кровати, потому что не всегда у женщины широкий таз. Иногда таз может иметь особенности своей костной конструкции, поэтому лежать в горизонтальном положении не всегда разумно для того, чтобы процесс родов прошел, отметила Ерофеева.
Вернувшись к вопросу партнерских родов, врач добавила, что иногда наступает момент, когда медикам начинают мешать родственники, отвлекать советами. Поэтому нужно, чтобы родственники знали, в какой-то момент бригада акушерская может попросить их передвинуться в коридор, выйти из палаты, чтобы они смогли все необходимые свои действия и процедуры сделать.
На вопрос о том, как мужчине подготовиться к присутствию на родах, Ерофеева ответила, что существуют специальные школы, которые готовят родственников к процедуре.
«Я думаю, что это очень осмысленное решение. Мужчина должен вообще себе представлять, что это не самое красивое зрелище, которое можно увидеть, чтобы он тоже не упал в обморок при виде крови, потому что кровь при родах тоже присутствует. Еще, наверное, нужно сказать, что необходимо сделать все необходимые прививки перед тем, как прийти на партнерские роды, но, если вы меня спросите, не как профессионала, а как просто человека и женщину, хотела бы я, чтобы муж присутствовал на родах? А я вам отвечу отрицательно», — заключила эксперт.
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