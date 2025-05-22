«Чуть-чуть не довариваем овощи»: диетолог поделилась полезным рецептом винегрета

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Каждый год 22 мая отмечают День винегрета. Это холодное блюдо не только вкусное, но ещё и очень полезное, так как основными ингредиентами являются овощи, обеспечивающие нормальную перистальтику кишечника.
Чтобы сделать винегрет ещё более полезным, добавьте вместо подсолнечного масла оливковое или льняное и откажитесь от уксуса. Об этом «Радио 1» рассказала главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко.
Ещё один полезный лайфхак при приготовлении винегрета — овощи отварить до состояния альденте, то есть «не доварить» их.
Ранее инфекционист Елена Мескина предупредила о том , что из-за некачественных роллов можно подхватить все виды кишечных инфекций, гнойничковые заболевания кожи, гепатит A, паразитов и даже ботулизм.
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«На сегодняшний день подсолнечное масло критикуется, потому что является источником омега-6 жирных кислот, которые являются провоспалительными элементами. <…> если мы используем льняное масло, оливковое масло в винегрете, кладём небольшое количество в салат для того, чтобы обеспечить взаимодействие всех овощей, вот тогда здесь мы имеем огромный плюс. Без уксуса, но с правильным растительным маслом», — пояснила эксперт.По её словам, добавлять соль в винегрет лучше в первой половине дня. В соли содержатся натрий и хлор, которые обеспечивают качественную выработку амилазы (фермент присутствует в слюне человека) и соляной кислоты желудка. Вечером употребление соли нужно снизить, в винегрете соль лучше заменить на солёные огурцы, которые добавят дополнительный аромат блюду.
Ещё один полезный лайфхак при приготовлении винегрета — овощи отварить до состояния альденте, то есть «не доварить» их.
«Правильно, если винегрет мы готовим из овощей, которые отварены в состоянии альденте. Даже картофель, который там находится, является полезным источником калия. И даже свёкла, которая находится в состоянии альденте, не имеет избыточного количества сахара. То, что сегодня критикуется: свёкла — нет, морковь — нет, потому что высокий гликемический индекс в отварном состоянии, мягком. Но если мы готовим салат в состоянии альденте, то есть чуть-чуть не довариваем, он получается достаточно жестковатый, он является более полезным по сравнению с переваренными овощами», — пояснила врач.Она напомнила, что в составе свёклы есть бетаин, который снижает уровень гомоцистеина, то есть улучшает состояние сердечно-сосудистой системы. Также свёкла обеспечивает ежедневный стул, что важно для человека, который мало двигается.
«Бетаин особенно важен для пожилой категории людей и для детей до пяти лет, у которых ещё несовершенна соляная кислота, вырабатывающаяся клетками желудка. Она усиливает возможность успокоения белковых продуктов. Ещё соляная кислота даёт хороший бактерицидный эффект по всему ходу желудочно-кишечного тракта», — добавила Мойсенко.Горошек, который добавляют в винегрет, является источником белка, калия, магния, кальция, натрия, фосфора, а картофель в холодном состоянии — нужный пребиотик, обеспечивающий идеальную работу кишечника, отметила диетолог.
Ранее инфекционист Елена Мескина предупредила о том , что из-за некачественных роллов можно подхватить все виды кишечных инфекций, гнойничковые заболевания кожи, гепатит A, паразитов и даже ботулизм.
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Анастасия Чубина