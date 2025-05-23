Минобороны подало новые иски к РЖД на сумму более 30 миллионов рублей

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Минобороны России направило в Арбитражный суд Москвы восемь исков к ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на общую сумму 30,7 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы судебных дел.
Исковые требования связаны с финансовыми претензиями военного ведомства к компании. Часть заявлений уже принята к производству.
Официальные представители Минобороны и РЖД пока не прокомментировали ситуацию.
Ранее сообщалось, что российский турист погиб в Паттайе (Таиланд), упав с девятого этажа жилого дома в районе Джомтьен. Мужчине предварительно диагностировали психоз, вызванный употреблением каннабиса.
Расследование продолжается, однако версия падения из-за несчастного случая рассматривается как основная.
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«Сумма исковых требований совокупно составляет 30 миллионов 720 тысяч 717 рублей», — уточняется в материалах дела.
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Официальные представители Минобороны и РЖД пока не прокомментировали ситуацию.
Ранее сообщалось, что российский турист погиб в Паттайе (Таиланд), упав с девятого этажа жилого дома в районе Джомтьен. Мужчине предварительно диагностировали психоз, вызванный употреблением каннабиса.
Расследование продолжается, однако версия падения из-за несчастного случая рассматривается как основная.
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Мария Моисеева