Автоэксперт назвал пять кроссоверов с ресурсом до 400 тысяч километров

13 ноября 2026, 09:11

Creta, Kaptur, Duster, RAV4 и CX-5 способны пройти до 400 тысяч км

Фото: iStock/Nickolya

Руководитель компании по автоподбору «Честное авто» Рушан Мамышев назвал пять сравнительно недорогих кроссоверов, способных пройти 300–400 тысяч километров без серьезных поломок. В их число вошли Hyundai Creta, Renault Kaptur и Duster, Toyota RAV4 и Mazda CX-5.