Автоэксперт назвал пять кроссоверов с ресурсом до 400 тысяч километров
Руководитель компании по автоподбору «Честное авто» Рушан Мамышев назвал пять сравнительно недорогих кроссоверов, способных пройти 300–400 тысяч километров без серьезных поломок. В их число вошли Hyundai Creta, Renault Kaptur и Duster, Toyota RAV4 и Mazda CX-5.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметил, что при тщательном обслуживании некоторые автомобили могут достичь пробега в полмиллиона километров. Перед покупкой подержанной машины он рекомендует провести диагностику.
Среди надежных моделей Мамышев выделил Hyundai Creta обоих поколений. По его оценке, ресурс двигателей объемом 1,6 и 2,0 литра достигает 300–400 тысяч километров как с механической, так и с автоматической коробкой передач. При этом эксперт советует проверить мотор на задиры.
По словам специалиста, увеличить срок службы помогает промежуточное техническое обслуживание через каждые 7–8 тысяч километров. В список подходящих вариантов он включил и два кроссовера Renault — Kaptur и Duster.
Из японских моделей эксперт назвал Toyota RAV4 с 2013 года выпуска. Автомобили с моторами объемом 2,0 и 2,5 литра способны преодолеть 300–400 тысяч километров, считает он. При этом примерно к 300 тысячам километров вариатору может понадобиться ремонт.
Сопоставимый запас прочности Мамышев отметил у Mazda CX-5 первого поколения, включая версии до и после рестайлинга. При поиске машины с пробегом он рекомендовал обращать внимание на атмосферные двигатели и простые коробки передач.
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