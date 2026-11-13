Невролог назвала контроль давления важной мерой профилактики инсульта
Врач-невролог и сомнолог «СМ-Клиника» Анна Суша рассказала, как снизить риск инсульта. Среди важных мер она назвала контроль артериального давления, отказ от курения и алкоголя, а также снижение лишнего веса. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам специалиста, гипертония занимает первое место среди факторов риска нарушения мозгового кровообращения. Врач посоветовала ежедневно пользоваться тонометром и записывать результаты утром и вечером.
Перед измерением нужно спокойно посидеть пять минут. Спину следует опереть на стул, стопы поставить на пол, а руку положить на стол так, чтобы манжета находилась на уровне сердца. Во время процедуры не стоит разговаривать и скрещивать ноги. Для более точной оценки Суша рекомендует провести два-три замера с промежутками в одну-две минуты.
Отказ от сигарет и спиртного поможет защитить сосуды. Никотин, по словам невролога, делает их более хрупкими, а алкоголь способствует перепадам давления и нарушениям сердечного ритма.
При избыточном весе врач советует постепенно снизить массу тела. Потеря 5–10 процентов от первоначального веса уменьшит нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Специалист призвала срочно вызывать скорую помощь при внезапном онемении лица, руки или других частей тела, особенно с одной стороны. Опасными признаками инсульта могут быть и перекос лица, слабость в руке или нарушение речи. Даже если симптомы быстро прошли, необходимо обратиться за экстренной помощью.
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