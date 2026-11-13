Невролог назвала контроль давления важной мерой профилактики инсульта

13 ноября 2026, 08:58

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Врач-невролог и сомнолог «СМ-Клиника» Анна Суша рассказала, как снизить риск инсульта. Среди важных мер она назвала контроль артериального давления, отказ от курения и алкоголя, а также снижение лишнего веса. Об этом сообщает «Лента.ру».